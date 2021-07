Meisterjubel

In Klingen feiern gleich zwei Nachwuchsmannschaften den Aufstieg. In Inchenhofen jubeln die Damen und die Herren über den Titel. Die Luft für die Aichacher Herren wird dagegen dünn

Aichach Nach der 1:8-Niederlage gegen die DJK Langenmosen stecken die Herren 1 in akuter Abstiegsgefahr. In den Einzeln siegte lediglich Patrick Hurler. Auch die Doppel gingen an die Gäste. Der TCA ist auf Schützenhilfe des TC Schrobenhausen 2 angewiesen. Mit einem 5:4-Sieg kehrten die Herren 2 vom TSV Pöttmes 2 zurück. Schon nach den Einzeln führten die Paarstädter durch Tim Selig, Leonhard Predasch, Fritz Clauss und Peter Ludl mit 4:2. Valentin Maiterth scheiterte mit 8:10 im Matchtiebreak. Den entscheidenden Sieg verbuchten Predasch/Maiterth. Ohne Satzverlust kamen die Aichacherinnen beim TSV Augsburg durch Bettina Meiringer, Iva Vlahinic, Karina Wagner und Anna Gulden zu einem 6:0-Erfolg. Die Junioren 18 siegten gegen Unterschneitbach mit 4:2. Tim Selig, Fritz Clauss und Kilian Schmid brachten die Gastgeber in Front. Selig/Clauss sicherten den Endstand. Einen 8:4-Erfolg erkämpfte sich das Midcourt U10 Team mit Niels Seichter, Valerie Luisa Urbahn und Alessia Korjagin sowie Felix Kratzenberger/Niels Seichter beim TC Schrobenhausen. Beim TC Friedberg 2 unterlagen die Bambini mit 0:6. (rl)

Inchenhofen Stark präsentierten sich die Erste Damenmannschaft und die Herrenmannschaft des TSV Inchenhofen in ihren letzten Punktspielen dieser Saison. Die Damen mit Verena Bachmeir, Julia Schubert, Anja Schoder, Maria Mair, Sandra Mühlpointner und Theresa Schoder (Doppel) siegten gegen den zweitplatzierten TC Friedberg II überraschend deutlich mit 8:1 und machten so die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisklasse 1 perfekt. Ebenso ungeschlagen blieb die neu gegründete Herrenmannschaft. Zum Abschluss gab es einen 7:2-Erfolg gegen den TC Pöttmes III. Christoph Freier, Richard Frank, Roland Beck, Toni Schoder, Christian Schießl, Tommi Mair und Georg Beck (Doppel) sorgten für den Erfolg. Somit stehen 14:0 Punkte, die Meisterschaft und der Aufstieg in die Kreisklasse zu Buche. Die Bambini 12 mit Tobias Freier, Andreas Haberl, Leni Beck, Noah Riess, Felix Etzel setzten sich in ihrem letzten Spiel mit 5:1 gegen die DJK Langenmosen durch und sind Vizemeister in der Kreisklasse 1. Lediglich die Damen II mussten mit 2:4 eine Niederlage gegen die DJK Stotzard hinnehmen, wobei Kathi Pulver und Renate Freier für die Ehrenpunkte sorgten. (wf-)

Klingen Die Bambini U12 schlossen als Meister der Bezirksklasse ab. Philipp Schmitz, Timo Obeser, Teresa Strasser und Mona Kreutmayr gewannen alle fünf Punktspiele. Die U15 mit Emilia Senda, Mia Kreutmayr, Lena Kratzenberger, Elisa Wünsch und Tabea Pettinger gewannen alle vier Verbandsspiele und holten sich die Meisterschaft in der Bezirksklasse.

Obergriesbach Die Damen 50 des TC Obergriesbach holten ein 3:3 gegen den TC Augsburg Siebentisch. Irene Achter (6:4, 6:0) und Inge Lind (6:3, 6:3) holten im Einzel und Doppel die Punkte. Die Damen des TCO hatten ebenfalls den TC Augsburg zu Gast und verpassten nur knapp die Sensation. Bei der 4:5-Niederlage punkteten Manuela Sedlmair (6:4, 2:6, 10:8), Laura Tomschi (7:6, 6:3) sowie Sedlmair/ Katharina Lind-Bunjaku (4:6, 6:1, 10:7) und Barbara Rödl/Veronika Kreitmeir (5:7, 6:4, 10:6). (AZ)

Motzenhofen Einen Rückschlag gab es für die Herren I beim 3:6 gegen den TC Friedberg III. Im Einzel punkteten Matthias Lesti (6:2, 6:2) und Matthias Weiß (6:3, 7:5) sowie Doppel Weiß/Haimer mit 14:12 im Matchtiebreak. Einen rabenschwarzen Tag erwischten die Herren II. In Stotzard setzte es eine 2:7-Schlappe. Mika/Weiß (6:4, 4:6, 10:6) und Juraske/Ernhofer (6:3, 6:4) holten die Ehrenpunkte. Die Damen siegten gegen die DJK Sandizell mit 7:2. Nach Siegen von Bettina Schießl (6:2, 7:5), Corinna Fischer (7:5, 6:3), Julia Pfleger (6:2, 6:1), Rebecca Pfister (6:2, 6:2) und Sandra Schäffer (6:3, 4:6, 10:6) war die Partie entschieden. Schießl/Danziger und Pfleger/Pfister stellten den Endstand her.

Stotzard In ihrem letzten Heimspiel siegten die Damen gegen den TSV Inchenhofen II mit 4:2. Nach Einzelsiegen durch Maria Hosemann und Brigitte Mezger gingen beide Doppel mit Jenny Braun/Mezger und Hosemann/Karin Balleis an die DJK. Mit einem 7:2-Sieg gegen den TC Motzenhofen II schließen die Herren die Sommersaison mit dem vierten Platz ab. Alle Einzel durch Norbert Schessl, Florian Schessl, Emilio Irrgang, Thomas Irrgang, Björn Kuntz und Stefan Bieringer wurden gewonnen, im Doppel fuhren Bieringer/Mathias Möschl noch einen Matchgewinn ein. Als Vizemeister beenden die Herren 40 die Saison mit einem 3:3 gegen WF Klingen. Peter Grabmann und Thomas Irrgang punkteten sowie Schessl/Grabmann. (hose)

Unterschneitbach Mit 3:6 verloren die Herren beim SV Thierhaupten II. Peter Gammel und Tim Rauscher (5:7/7:5/12:10) punkteten in den Einzeln. In den Doppeln waren Gammel/Thomas Baier erfolgreich. Mit 4:5 mussten sich die Damen beim VfB Oberndorf geschlagen geben. Die Entscheidung war bereits nach den Einzeln gefallen, da nur Andrea Engels (6:1/4:6/10:4) gewann. Bettina Ostermaier hatte Pech, sie verlor ihr Match im dritten Satz mit 9:11. Alle Doppel mit Pfaffenzeller/Engels, Mayer/Koppold und Kienmoser/Ostermaier waren erfolgreich. Die Junioren 18 unterlagen beim TC Aichach mit 2:4. Nico Thoma zeigte sich im Einzel (7:5/2:6/10:5) und im Doppel mit Jakob Henri (4:6/7:6/10:8) nervenstark. Gegen Schießgraben Augsburg waren die Knaben 15 beim 0:6 chancenlos. (jgs)

Wittelsbach Das Midcourt-U10-Team feierte einen 10:2-Erfolg in Zusmarshausen und wurde Dritter. Die Bambini 12 holten sich mit einem 6:0 in Oberbernbach den Titel. Die Junioren 18 kamen durch Benjamin Haas, Max Kreutmayr sowie Haas/Johannes Lechner zu einem 3:3 beim TC Mertingen. Die Damen 50 spielten ebenfalls 3:3. Trotz der Punkte durch Cornelia Dinauer, Birgitte Habermann sowie Dinauer/Claudia Ruf bleibt der TCW Letzter. Herren 60: Mit klaren Siegen von Horst Schiffmann und Günter Faltus sowie den Doppeln Fritz Helm/Hubert Kreutmayr und Manfred Holmer/Günter Faltus erzielten die Herren 60 ihren ersten Saisonsieg im abschließenden Punktspiel gegen den TC Dasing II.