00:02 Uhr

Zu Hause treffen und gleich punkten

TSV Aichach erwartet Sonntagabend BG Leitershofen/Stadtbergen III

Ein Platz unter den ersten drei Teams: Das war die Zielsetzung für die Basketballer des TSV Aichach in der Bezirksliga-Runde 2019/20. Im ersten Heimspiel am Sonntag, 20. Oktober, gegen die dritte Mannschaft der BG Leitershofen/Stadtbergen wird sich zeigen, wie realistisch diese Vorgabe ist. Die Partie in der Grundschule Nord in Aichach beginnt um 17 Uhr.

Die Gäste kommen mit der Empfehlung von zwei Siegen in zwei Auftritten. Die Hausherren waren erst einmal im Einsatz, in Meitingen unterlagen sie mit 80:83 Körben. „Wir waren nicht vollständig“, blickt Marius Stancu zurück und betont: „Wir haben schon mit 15 Punkten geführt. War ein sehr schnelles Spiel. Wir haben nicht nur mitgehalten.“ Dass es dennoch nicht klappte mit dem ersten Erfolgserlebnis, das war nicht zuletzt auf die personelle Situation zurückzuführen. Die Aichacher verfügten nicht über ausreichend Möglichkeiten, Spieler zu tauschen und auch mal zu schonen. Es mangelte an Qualität und auch an Quantität auf der Bank. Stancu fasst den Start so zusammen: „Wenn wir noch eine Minute mehr gehabt hätten, hätten wir es geschafft.“ Angesichts des knappen Resultats sicher keine abwegige Einschätzung.

Und wie sieht’s für diesen Sonntag aus? „Es werden schon alle da sein“, meinte Marius Stancu am Donnerstag. Das wäre eine gute Basis, um die ersten Punkte einzufahren. In dieser Richtung äußert sich auch der Trainer: „Wenn wir alle dabei haben, dann haben wir eine echte Chance.“ Und dann könnte es nur eine untergeordnete Rolle spielen, wie die Augsburger Vorstädter sich bislang schlugen. (jeb)

