Auf der Suche nach bestem Schlag: So tickt Badminton-Ass Maximilian Steimer

Plus Maximilian Steimer will im Badminton hoch hinaus. Dafür nimmt der Kühbacher weite Wege auf sich. Was den Schüler am Sport fasziniert und was seine Ziele sind.

Von Sebastian Richly

Ein langer schneller Schritt nach vorne, ein kurzer gefühlvoller Stopp und schon steht Maximilian Steimer das Feld offen. Zwei Schritte zurück und der 16-Jährige katapultiert seine 1,89 Meter in die Höhe. Schon während des Spiels grinst der Badmintonspieler. Schmetterschlag – Punkt. Wenn der Kühbacher Badminton in der Halle der Aichacher Grundschule Nord spielt, schauen die Jugendlichen und Kinder des TSV Aichach genau hin. "Er ist so etwas wie ein Vorbild für unseren Nachwuchs. Sie können sehen, wo es mit viel Training hingehen kann", sagt seine Mutter Gabriela Steimer. Sie selbst ist "schuld", dass ihr Sohn heute einer der besten Nachwuchsspieler Bayerns ist.

