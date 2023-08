Fußball

Aindling in Bredouille: Arge Personalsorgen vor Löwen-Generalprobe

Matthias Schuster (vorne) und der TSV Aindling wollen nach dem unentschieden in Bobingen zuhause gegen den VfB Durach einen Sieg nachlegen. Am Dienstag kommt dann der TSV 1860 München zum Spiel des jahres. Foto: Elmar Knöchel

Plus Vor dem Pokalspiel gegen den TSV 1860 München empfängt der TSV Aindling Durach. Der TSV Hollenbach ist favorisiert. Der SC Griesbeckerzell ist gefordert.

Der TSV Aindling hat gegen den VfB Durach seine Generalprobe für das Pokalspiel gegen den TSV 1860 München. Noch ungeschlagen sind in der Bezirksliga Nord der TSV Hollenbach und der SC Griesbeckerzell. Die Krebsbachtaler empfangen den VfR Neuburg, während es SCG-Trainer Matthias Kefer mit einem alten Bekannten zu tun bekommt.

Landesliga Ab 18 Uhr am Samstag geht es für den TSV Aindling gegen Durach . Die Aindlinger belegen mit vier Punkten Platz 15. Personell sieht es aktuell nicht gut aus am Schüsselhauser Kreuz. Beim 2:2 in Bobingen nahmen gerade einmal drei Spieler auf der Auswechselbank Platz, einer davon war Trainer Christian Adrianowytsch , der sich auch noch selbst einwechseln musste. „Wir haben momentan zwölf Feldspieler, für Samstag kommen dann noch zwei dazu. Personell ist die ganze Sache bei uns gerade katastrophal“, so der Coach. Ob er sich selbst wieder einwechseln wird? „Die erste Wahl ist mein Einsatz natürlich nicht, aber wenn die Jungs mich auf dem Feld brauchen können, bin ich natürlich da“. Immerhin wird Torwarttrainer Florian Peischl nicht wie in Bobingen das Tor hüten müssen. Das Spiel gegen Durach wird aus Aindlinger Sicht eine harte Nuss. „ Durach ist mit ihren zehn Punkten traumhaft in die Saison gestartet. Mein Ziel ist es auf jeden Fall zu Hause, wenigstens einen Punkt zu holen“. Aufgrund des Pokalspiels am Dienstag gegen den TSV 1860 München hätten die Aindlinger die Partie gerne verlegt, doch das fand laut Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle keine Zustimmung. Weder die gegnerische Mannschaft, noch der Bayerische Fußballverband hätten zugestimmt. Die dritte englische Woche in Folge zerrt an den Kräften des dünnen Kaders. (joj)

Griesbeckerzells Coach trifft auf alten Bekannten

Bezirksliga Am Samstag empfängt der TSV Hollenbach ab 17.30 Uhr den VfR Neuburg. Die Hollenbacher sind noch ungeschlagen, dennoch verlangt Spielertrainer Daniel Zweckbronner von seiner Mannschaft künftig 90 Minuten konzentriert zu agieren: „Wir müssen von Beginn an die Räume zu machen, dann kommen wir besser in die Zweikampfsituationen und da darf es dann auch mal krachen.“ Gegen Neuburg könnte eine zu zaghafte Herangehensweise böse Folgen haben. Die Gäste erwischten einen unglücklichen Saisonstart, stehen nach drei Niederlagen aus den ersten drei Partien schon unter Druck. Die Neuburger haben einen Umbruch hinter sich. Der prominenteste Name steht an der Seitenlinie. Ex-Profi Marco Küntzel , der auch schon den BC Aichach und den FC Pipinsried gecoacht hat, steht seit Kurzem an der Seitenlinie der Oberbayern. Beim TSV Hollenbach fallen mit Michael Fischer (Arbeitsunfall), Julian Nefzger (Außenband) und Martin Knauer (Innenbandanriss) drei Spieler länger aus. Ebenfalls noch fehlen werden Georg Witzenberger , Dejan Ziermeier (beide Sprunggelenk) und Raoul Leser (Tonsillen-Operation). Das Trio steigt aber zumindest in absehbarer Zeit wieder ins Training ein. David Bichlmeier und Samuel Higl weilten zuletzt im Urlaub, gehören aber wieder dem Kader an. (nzf)

Der SC Griesbeckerzell muss nach dem spielfreien Wochenende zum dritten Mal in der Fremde ran. Am Sonntag ist der Aufsteiger ab 15.30 Uhr zu Gast beim TSV Wertingen. SCG-Trainer Matthias Kefer sieht die Unterbrechung und damit die noch ausstehende Heimpremiere, zwar nicht unbedingt als optimal an. „Jedoch konnten wir das freie Wochenende nutzen, um als Mannschaft tatkräftig auf dem Stadtfest in Aichach mit anzupacken und das Teamgefüge zu stärken.“ Der Coach erwartet ein schwieriges Spiel gegen Wertingen, das in drei Spiele drei Siege geholt hat. Dennoch möchte Kefer die bisherigen Ergebnisse des Gegners nicht überbewerten, sondern rechnet sich mit seiner Mannschaft auch gegen die Wertinger Chancen aus. Im Blick behalten sollte die Zeller Hintermannschaft David Spizert, der in den ersten drei Spielen bereits sechs Scorerpunkte (3 Tore, 3 Assists) sammeln konnte. Erfreuliche Nachrichten gibt es bei Manuel Schweizer. Der Zeller Stürmer hatte sich vergangene Woche einer Knie-OP unterziehen müssen, befindet sich aber bereits auf dem Weg der Genesung. Wieder mit dabei ist Nico Ertl. Es fehlen die Urlauber Christoph Sturm und Tan Ünal, SCG-Trainer Matthias Kefer freut sich auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen aus Rainer Zeiten Daniel Schneider, der in Wertingen mittlerweile die Kommandos gibt. (dab)

