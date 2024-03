Fußball

vor 48 Min.

Ecknach als Stätzlinger Spielverderber? VfL-Kapitän zurück im Training

Plus Der VfL Ecknach empfängt den FC Stätzling. Für den SC Griesbeckerzell könnte der Gegner zur rechten Zeit kommen. Personalsorgen gibt es beim TSV Hollenbach.

Mit dem VfL Ecknach steigt am Sonntag nun auch der letzte Bezirksligisten aus dem Aichacher Raum in die Restsaison ein. Dabei hat der VfL gleich einen richtig dicken Brocken mit dem Tabellenzweiten FC Stätzling vor der Brust. Warum die Ecknacher dennoch auf einen Sieg hoffen dürfen.

39 Bilder Heimische Fußballplätze: Eine KI kreiert verrückte Stadien in Aichach-Friedberg Foto: Bing Image Creator (Montag)

Fußball-Landesliga: Adrianowytsch ist beim TSV Aindling zurück

Bereits sein drittes Landesligaspiel in diesem Jahr absolviert der TSV Aindling am Sonntag beim FV Illertissen II. nach dem 3:0 gegen Gilching geht der Aufsteiger mit breiter Brust in das Duell. Nach seiner Rot-Sperre gibt Trainer Christian Adrianowytsch wieder die Kommandos, auf dem Spielfeld wird er aber wohl nicht anzutreffen sein. Fehlen werden wohl Niko Baumeister und Mark Radoki, mit denen wohl erst wieder nach Ostern gerechnet werden darf. Das Hinpiel gewannen die Aindlinger übrigens mit 3:0. Damals erzielte Moritz Wagner alle drei Treffer. (sry-)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen