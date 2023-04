Fußball-Nachlese

Fußball-Nachlese: Affing will rechnerisch und spielerisch oben bleiben

Der Affinger Spielertrainer Tobias Jorsch musste nicht nur mitansehen, wie sein Team in der Bezirksliga gegen den FC Günzburg in den letzten zehn Minuten eine 3:1-Führung vergab, er selbst wurde in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz gestellt.

Plus Der FC Affing vergibt in der Fußball-Bezirksliga drei mögliche Punkte gegen Günzburg, die er dringend gebraucht hätte. Aindling rüstet sich für das schwere Spiel in Ecknach.

Von Sebastian Richly und Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Mit großen Schritten geht es in Richtung entscheidende Phase bei den heimischen Fußballern. Während der FC Affing in Bezirksliga Nord tief im Tabellenkeller feststeckt, grüßt der TSV Aindling vergnügt von der Tabellenspitze. In der Kreisliga Ost machte ein ehemaliger Friedberger den BC Rinnenthal erneut zum Tabellenführer. Dort geht es im unteren Tabellendrittel äußerst eng zu, sodass bisher für keinen Verein etwas verloren ist.

Der FC Affing hatte am Sonntag in der Bezirksliga die große Chance, gegen den Tabellenzweiten FC Günzburg drei Punkte zu holen. Der FCA kassierte erst in der Nachspielzeit (90.+3) den 3:3-Ausgleich. Einerseits bitter, andererseits war der Punktgewinn immerhin der erste in diesem Jahr. Der Affinger Fußballchef Martin Wendland zeigte sich „stolz“, dass der FCA dem Gegner seine Grenzen aufgezeigt hat. Affing könne es mit jeder Mannschaft aufnehmen. Nichtsdestotrotz fehlen dem Tabellen-15. derzeit zehn Punkte auf den Relegationsplatz. Bei noch zehn ausstehenden Spielen keine leichte Aufgabe. „Wir wären Träumer, wenn wir sagen würden, wir schaffen es auf jeden Fall“, so Wendland. Aber rechnerisch und auch spielerisch sei es möglich.

