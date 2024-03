Fußball

vor 32 Min.

Unterschiedliche Vorzeichen: Hollenbach empfängt Zell

Im Hinspiel trennten sich der TSV Hollenbach (links Werner Meyer) und der SC Griesbeckerzell (rechts Simon Reiner) 1:1. Am Donnerstag steht das Rückspiel an.

Plus Im Bezirksligasderby trifft der TSV Hollenbach zu ungewöhnlicher Zeit am Donnerstag auf den SC Griesbeckerzell. Der VfL Ecknach hat Platz drei im Blick.

Ein Derby steht am Donnerstag in der Bezirksliga Nord an. Zum Lokalduell empfängt der TSV Hollenbach am Donnerstag den SC Griesbeckerzell – Anstoß ist bereits um 16.45 Uhr. Warum die Gastgeber trotz zweier Siege in Folge vor dem Gegner warnen.

Nach dem jüngsten 2:1 Sieg beim TSV Meitingen erwartet Hollenbachs Spielertrainer Daniel Zweckbronner von seiner Elf eine mindestens genauso konzentrierte Leistung, zumal er die Zeller aus dem Hinspiel als unangenehmen Gegner in Erinnerung hat. „Griesbeckerzell befindet sich mitten im Abstiegskampf. Sie bieten ihren Gegnern aber in jeder Partie Paroli, können gegen jede Mannschaft mithalten und haben sich noch längst nicht aufgegeben." Auch das Hinspiel war bis zum Schluss offen, letztlich ein gerechtes 1:1 Unentschieden. Zweckbronner appelliert an seine Mannschaft, nach zuletzt zwei Siegen in Serie jetzt nicht nachlässig zu werden:

