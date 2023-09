Handball

Kein Spaziergang: Aichacher Frauen starten dezimiert in Saison

Plus Die Handballerinnen des TSV Aichach starten auswärts in die Landesligarunde und haben personelle Engpässe. Eine alte Bekannte kehrt in den Kader zurück.

Das Leistungsvermögen der ersten Frauenmannschaft in der Handballabteilung des TSV Aichach kann man in den vergangenen Jahren auf diesen einfachen Nenner bringen: für die Bezirksoberliga zu stark, für die Landesliga zu schwach. Vor einigen Monaten durfte man mal wieder den Aufstieg feiern, mit 30:2 Punkten wurde die Saison 2022/23 glanzvoll abgeschlossen. Nun beginnt die neue Runde in der Landesliga mit einem Auftritt in der Sporthalle an der St.-Nikolaus-Straße in Herrsching am Sonntag um 14.30 Uhr. Es wird die erste Gelegenheit für die Gäste, unter Beweis zu stellen, dass sie diesmal auch oben bestehen können. Vor zwei Jahren endete dieses Unternehmen alles andere als wunschgemäß. Aichach verließ damals die Klasse als Schlusslicht mit mickrigen 1:31 Punkten.

Ein Spaziergang wird die Fahrt zum Ammersee - so viel kann man unwidersprochen behaupten - sicher nicht werden. Schließlich beendete Herrsching die vergangene Spielzeit auf dem dritten Rang mit achtbaren 35:9 Punkten. Es handelt sich daher um ein echtes Spitzenteam. Die beiden Rivalen kennen sich noch aus der Runde 2021/22, damals behielt Herrsching in den beiden Duellen jeweils mit einem Plus von zwölf Toren die Oberhand, mit 34:32 im Heimspiel und mit 33:21 in Aichach. Vor diesem Hintergrund dürfte die Favoritenrolle am ersten Spieltag geklärt sein.

