Region Ammersee

vor 57 Min.

Kliniken: In Landsberg kracht es, in Weilheim kommt ein Bürgerentscheid

Plus Kliniken in der Region: Hat in Landsberg Landrat Eichinger Kritiker mit Drohungen unter Druck gesetzt? In Weilheim-Schongau dürfte es zu einem Bürgerentscheid kommen.

Von Sandy Kesner, Thomas Wunder Sandy Kesner, Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Die Kliniken in den Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau sind seit Wochen in den Schlagzeilen. In Landsberg geht es einerseits um den Ausbau des Standorts im Westen der Kreisstadt, andererseits um das Betriebsklima. Seit Monaten entzündet sich Kritik am Führungsstil von Vorstand Marco Woedl, dem vom Verwaltungsrat im August beinahe das Vertrauen entzogen worden wäre. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) soll dies nur mit einer Drohung an die Kritiker in dem Gremium abgewendet haben, heißt es aus dem Kontrollgremium, dem neben dem Landrat 14 Kreistagsmitglieder angehören. Im Landkreis Weilheim-Schongau dürfte es in Sachen Krankenhäuser demnächst zu einem Bürgerentscheid kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen