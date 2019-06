vor 53 Min.

80 Gruppen ziehen durch die Innenstadt

Gersthofer Festwochen-Finale bietet großen Umzug, jeder Menge Musik und sogar eine Weltmeisterschaft im Platteln

Von Gerald Lindner

Vor 50 Jahren wurde das damalige Straßendorf Gersthofen an der B2 zur Stadt erhoben. Dieses und zahlreiche andere Jubiläen von Vereinen und Organisationen werden heuer ausgiebig gefeiert. An diesem Wochenende steigt nun der Höhepunkt der Festivitäten, die sich insgesamt noch bis weit in den Herbst hinein erstrecken.

Folgendes Programm soll nun bis zum Pfingstmontag viele Besuche anlocken:

Der offizielle Festakt der Stadt Gersthofen „50 Jahre Stadterhebung“ (nur für geladene Gäste) beginnt um 17.30 Uhr in der Stadthalle. Festredner sind dabei Staatssekretärin Carolina Trautner (CSU), Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl, Landrat Martin Sailer, der Bürgermeister der französischen Partnerstadt Nogent-sur-Oise, Jean-François Dardenne, und Bürgermeister Michael Wörle. Während die Festgäste auf die Geschichte und die Zukunft der Stadt anstoßen, findet ab 19 Uhr für alle Feierfreunde die „Lech-Au“- Disco-Party der Faschingsgesellschaft Lechana statt. Geboten sind im Festzelt an der Schubertstraße eine 40-Meter-Bar und Musik mit DJ Brainkiller und DJ Koislmeyer. Ausnahmsweise ist hier der Zeltbetrieb bis morgens um 1 Uhr.

Auch der Partnerschaftsverein Nogent-Gersthofen feiert sein 50. Jubiläum. Beginn des geschlossenen Festakts für geladene Gäste ist um 17.30 Uhr in der TSV-Turnhalle an der Sportallee.

Um 18 Uhr beginnt wiederum im Festzelt ein „Jubiläumsfest der Blasmusik“. Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden feiern fünfjähriges Bestehen mit Titeln aus ihrer neuen CD. Der Meistertrompeter Vlado Kumpan und seine Musikanten geben dem zweiten Teil des musikalischen Abends eine typisch mährische Note. Karten gibt es im Buchladen Gersthofen sowie ab der Zeltöffnung um 16 Uhr Restkarten an der Abendkasse.

80 Gruppen bereichern ab 13.30 Uhr den großen Festumzug 50 Jahre Stadt/150 Jahre Feuerwehr Gersthofen. Dieser führt durch die Innenstadt mit anschließender Jubiläumsparty im Festzelt mit der Partyband Freibier (ab 17.30 Uhr). Entlang der Strecke Augsburger/Donauwörther Straße zum Festplatz gibt’s eine Ehrentribüne auf Höhe der Strasser-Villa sowie mehrere Moderationsplätze, an denen die Gruppen angekündigt werden.

Aufgrund des Festumzugs werden die Augsburger Straße vom Kreisverkehr Schubertstraße bis einschließlich Rathauskreuzung sowie die Donauwörther Straße (St 2381) bis einschließlich Kreisverkehr am Kirchplatz in der Zeit von 11 bis 17 Uhr gesperrt. Die großräumige Umleitung erfolgt während dieser Zeit über die Sportallee– Ludwig-Hermann-Straße–Berliner Straße–Donauwörther Straße– Thyssenstraße–Händelstraße und Bahnhofstraße und umgekehrt.

Einen weiteren Höhepunkt der Festtage bietet ab 9Uhr die Schuhplattl-Weltmeisterschaft „Bayerischer Löwe“ (ein Preis gestiftet vom bayerischen Ministerpräsidenten) im Festzelt mit über 30 Vereinen und mehr als 400 aktiven Trachtlern. Ob der Plattl-Weltmeister dann wieder aus Gersthofen kommt, wird spannend.

Ab 19 Uhr startet dann, ebenfalls im Festzelt, die Abschlussparty mit den Wonderdocs.

Doch mit dieser Party ist das Gersthofer Festjahr noch lange nicht zu Ende. So feiert die Chorgemeinschaft Gersthofen am Sonntag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle ihr 100-jähriges Bestehen.

Am Samstag und Sonntag, 13./14. Juli, feiert der westliche Stadtteil Batzenhofen sein 1050-jähriges Bestehen mit buntem Programm.

Noch bis 23. Juni können an der Gersthofer Geschichte Interessierte in der Ausstellung „Verstaubt und vergessen? Von wegen" Schätze aus dem Bestand des Gersthofer Stadtarchivs im Ballonmuseum bewundern.

