vor 6 Min.

Ärzte und Landrat im Kreis Augsburg klagen über Impfstoffmangel

Etwa ein Viertel der Landkreisbürger ist bereits zum ersten Mal geimpft. Mit einer Sonderaktion will der Kreis das Tempo steigern.

Plus Mit einer weiteren Sonder-Aktion für über 60-Jährige soll das Impftempo steigen. Wo Landkreisbürger aktuell geimpft werden und welcher Stoff dabei zum Einsatz kommt.

Von Philipp Kinne

Immer mehr Menschen im Landkreis sind geimpft. Doch der Nachschub an Vakzinen läuft nach wie vor schleppend. Die Menge an Impfstoff, die den Kreis erreicht, sei noch immer "sehr unzufriedenstellend", kritisiert Landrat Martin Sailer. Mit einer weiteren Sonderaktion mit 500 Dosen des Herstellers AstraZeneca soll die Impfquote gesteigert werden. Theoretisch kann sich damit auch in den Hausarztpraxen im Kreis jeder impfen lassen. Doch bislang haben die Ärzte kaum AstraZeneca erhalten. Ein Überblick:

Themen folgen