Bürgermeister-Trio in Neusäß: SPD-Frau folgt auf CSU-Frau

Plus Der Stadtrat wählt Wilhelm Kugelmann (CSU) und Susanne Höhnle (SPD) zu den Stellvertretern von Bürgermeister Richard Greiner. Die Grünen bringen ihren Kandidaten nicht durch und sind enttäuscht.

Dieses Bild wird in die Geschichte der Stadt Neusäß eingehen: Beim Gruppenfoto der alten und neuen Bürgermeister der Stadt Neusäß trugen die Damen wegen der Vorschriften zu Corona Mundschutz. Das Bild ist noch aus einem anderen Grund etwas Besonderes: Erstmals kommt eine Bürgermeisterin seit der Stadtgründung im Jahr 1988 nicht aus den Reihen der CSU. Susanne Höhnle von der SPD ist neben Wilhelm Kugelmann (CSU) Stellvertreterin von Bürgermeister Richard Greiner.

Dieser begrüßte elf neue Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat. Greiner ging auch auf die aktuellen Probleme der Stadt durch die Corona-Krise ein. Prognosen zum Einbruch bei der Gewerbesteuer machten ihm Sorgen. „Bei unserer Kämmerei kommen an jedem Tag mehr Anträge auf Stundungen an.“ Neusäß sei in der glücklichen Lage gewesen, in den letzten Jahren „aus dem Vollen schöpfen zu können“. Das Gebot der Stunde für die nächsten sechs Jahre sei eine andere: partnerschaftliches Arbeiten, Kompromissfähigkeit und die Konzentration auf Kernaufgaben. Greiner betonte, dass die Kommune ihrer Rolle als wichtiger Bauherr nicht mehr so gerecht werden könne wie vor Corona. Jetzt zahle sich aus, dass der Stadtrat vorsichtig mit den Finanzen umgegangen sei. „Das gibt uns die Chance, auf Erspartes zurückzugreifen und an großen Zielen festzuhalten.“ Der Bürgermeister nannte drei Projekte: die Schule und Feuerwehr in Westheim, die offene Ganztagsbetreuung und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Alt-Neusäß.

Ein neues Bündnis im Neusässer Stadtrat

Als zweiter Bürgermeister vorgeschlagen wurde Wilhelm Kugelmann (CSU) von SPD-Stadtrat Christian Rindsfüßer. Wie berichtet sind CSU und SPD eine Koalition eingegangen. Der CSU fehlt eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Kugelmann habe langjährige Erfahrung im Bauausschuss und eine Reputation über die Fraktionsgrenzen hinweg erworben, so Rindsfüßer. „Das ist der richtige Mann für die nächsten sechs Jahre.“ Wolfgang Weiland, der erneut als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Stadtrat fungieren wird, brachte Michael Frey von den Grünen ins Spiel. Die Grünen seien die zweitstärkste Fraktion im Stadtrat und Frey ein sehr erfahrener Kommunalpolitiker, begründete Weiland. Letztlich war das Ergebnis eine klare Sache: 18 von 31 Stimmen entfielen auf Wilhelm Kugelmann. Dieser bot allen eine „konstruktive und gedeihliche Zusammenarbeit zum Wohl der Stadt Neusäß“ an. Dies gelte auch für diejenigen, die ihn nicht gewählt hätten.

Ein emotionaler Moment

Emotional wurde die Sitzung, in der es sonst viel um Formalien und Paragrafen ging, als sich Greiner bei Monika Uhl für ihre Arbeit als dritte Bürgermeisterin in den vergangenen sechs Jahren bedankte. Seine Parteikollegin habe ihr Amt mit „viel Herzblut“ versehen und oft unbürokratisch anderen Menschen in der Not geholfen. Zum Dank für ihren Einsatz gab es Blumen vom Bürgermeister und einen kräftigen Applaus aus allen Reihen des Stadtrats. Uhl selbst schlug Susanne Höhnle als dritte Bürgermeisterin vor. Auch bei dieser Wahl trat Michael Frey von den Grünen an. Höhne gewann (gewählt mit 20 Stimmen).

Die Gymnasiallehrerin ist neu in den Stadtrat gewählt worden. Sie sagte, sie freue sich auf diese interessante Aufgabe und sehe viel Konsens und Kompromissfähigkeit in dem Gremium. Diesen auch von Bürgermeister Richard Greiner angesprochenen Umgangsstil sieht Silvia Daßler von den Grünen nicht mehr als gegeben an. Die Grünen hätten von der Koalition aus CSU und SPD aus der Zeitung erfahren, schimpfte sie. „Das ist schlechter Stil, was da abgelaufen ist.“ Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Michael Frey sprach von einem „Fehlstart“. Seiner Meinung nach „hat bei den Wahlen zur Stellvertretung des Bürgermeisters und der Frage nach der Größe der Ausschüsse das neue Bündnis aus CSU und SPD den Wählerwillen missachtet“. Die Frage, welche Partei mit wie vielen Vertretern in den Ausschüssen sitzt, sorgte an dem Abend noch für hitzige Diskussion.

