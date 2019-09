00:34 Uhr

Die Lange Nacht der Volkshochschulen

Die Vhs Augsburger Land beteiligt sich kommenden Freitag an vier Orten an der bundesweiten Aktion

Bei der ersten bundesweiten Langen Nacht der Volkshochschulen am kommenden Freitag, 20. September, ist die Vhs Augsburger Land mit von der Partie. Ab 18 Uhr wird an vier Vhs-Standorten gefeiert – und zwar in Diedorf, Königsbrunn, Neusäß und Schwabmünchen.

Die Gäste erwartet ein bunter Strauß an Angeboten: Zu den Highlights gehört in Diedorf der Auftritt von Tina Schüssler sowie die Möglichkeit, in die virtuelle Realität einzutauchen. In Königsbrunn stehen der Vhs-Vorsitzende, Landrat Martin Sailer, Bürgermeister Franz Feigl sowie die Königsbrunner Bildungsreferentin Ingrid Gärtner und Vhs-Leiterin Christa Steinhart bei einem Podiumsgespräch Rede und Antwort.

Die Vhs Neusäß zeigt mit Workshops, Vorträgen und Aufführungen die Vielfalt ihrer Angebote.

In Schwabmünchen wird als Gast Josef Böck, der Leiter des BR-Studios Schwaben, erwartet: Er stellt die „Hörpfade“ vor und gibt den Startschuss für dieses Projekt in Schwabmünchen.

Darüber hinaus geben Vhs-Dozenten mit Schnupperangeboten, Ausstellungen und Präsentationen aus allen Programmbereichen Einblick in ihre aktuellen Kurse und Vorträge in den örtlichen Volkshochschulen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es wird vor Ort gekocht und verköstigt.

An diesen Orten findet die Lange Nacht der Vhs im Augsburger Land statt:

Grund- und Mittelschule, Pestalozzistraße 17

Infopavillon 955, Alter Postweg 1

Schule am Eichenwald, Am Eichenwald 51

Stadthalle, Breitweg 20

Der Startschuss zur langen Nacht der Volkshochschulen fällt um 18 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch die Bürgermeister. (AL)

Themen Folgen