Echte Polizei bremst Pseudo-Polizisten aus

Ein 22-Jähriger bremst zwischen Diedorf und Fischach andere Autofahrer aus. Im Auto hatte er ein Blaulicht, Drogen und ein Softair-Schnellfeuergewehr.

Von Maximilian Czysz

Er fühlte sich offenbar als Ordnungshüter, der andere im Straßenverkehr zurechtweisen wollte: Ein 22-Jähriger hatte am Mittwoch mehrere Autofahrer zwischen Diedorf und Fischach genötigt. Als die echten Beamten seinenschwarzen Mercedes C-Klasse kontrollierten, trauten sie ihren Augen nicht.

Im Kofferraum lag ein Softair- Schnellfeuergewehr, eine sogenannte Anscheinswaffe. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten außerdem Betäubungsmittel und Utensilien für den Konsum. Der Autofahrer gab zu, am vergangenen Wochenende Drogen genommen zu haben. Weil er offenbar noch unter dem Einfluss der Betäubungsmittel stand, musste er zu Blutprobe. Die Polizisten schauten sich auch in der Wohnung des jungen Manns um: Dort fanden sie einen verbotenen Schlagring.

Mehrere Fahrzeuge trotz Verbots überholt

Aufgefallen war der Verkehrsrowdy gegen 15 Uhr im Raum Diedorf, Gessertshausen und Fischach. Der 22-Jährige soll zwischen Diedorf und Gessertshausen mehrere Fahrzeuge trotz Verbots überholt haben. Auf der anschließenden Fahrt Richtung Fischach bremste er einen Verkehrsteilnehmer nach einem Überholvorgang mehrfach aus. Um den Eindruck eines Polizisten zu erwecken, hatte er auf dem Armaturenbrett ein Blaulicht montiert. Kaum zu glauben: Das Blaulicht platzierte er später auf dem Autodach. Zusätzlich zeigte er einem Autofahrer einen Schlüsselanhänger mit der Aufschrift Polizei, als er diesen überholte.

An der Frontscheibe hatte der Mann laut Polizei auch eine so genannte Dashcam – also eine Kamera, die während der Fahrt Videos machen kann. Sie soll jetzt untersucht werden.

Polizei sucht Zeugen

Die echten Polizisten, die von genötigten Verkehrsteilnehmern alarmiert wurden und das Kennzeichen des schwarzen Mercedes notiert hatten, griffen den 22-Jährigen schließlich in Fischach auf und kontrollierten ihn. Ihm drohen nun einige Anzeigen: Unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und auch Amtsanmaßung.

Wer wurde ebenfalls von dem schwarzen Mercedes der C-Klasse im Raum Diedorf und Fischach bedrängt? Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen. (mcz)

