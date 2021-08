Horgau favorisiert Bahnstrecke von Dinkelscherben nach Jettingen

Plus Grundwassermessung und Kleinbohrung südlich von Horgau geplant.

Einen Überblick zum Neubau der Schnellbahntrasse der Bahn gab Zweiter Bürgermeister Johann Ohnesorg (BV), der am Dialogforum teilgenommen hatte. Zwei neue Varianten sind besprochen worden: Die Strecke über Dinkelscherben nach Jettingen wäre für die Gemeinde Horgau die Königslösung, wie es hieß, weil hier überwiegend Bestandsstrecken einbezogen wären. Allerdings stellte sich hier die Frage, ob die Züge den vorgegebenen Zeitplan einhalten können. Denn nach wie vor soll der Zug in 26 Minuten von Ulm nach Augsburg fahren.