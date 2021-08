Ingolstadt/Gersthofen

vor 40 Min.

Illegales Bordell in Gersthofen: Frau wird wegen Zuhälterei verurteilt

Junge Frauen waren in Gersthofen in einem illegalen Bordell tätig.

Plus Die Auflösung eines Bordells im nördlichen Stadtgebiet von Gersthofen hatte im Februar Wellen geschlagen. Nun fand ein erster Prozess wegen Zuhälterei statt.

Von Luzia Grasser

Das sorgte für Gesprächsstoff im Februar in Gersthofen: In einem Haus im Norden der Stadt wurde von der Polizei ein Bordell aufgelöst. Mehrere junge Frauen sollen dort Prostitution betrieben haben. Am Mittwoch fand in Ingolstadt ein Prozess statt, in dem eine Beteiligte wegen Zuhälterei in mehreren Städten, und eben auch in Gersthofen, angeklagt war.

