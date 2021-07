Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg bleibt zweistellig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land bleibt am Mittwoch beinahe unverändert knapp zweistellig. Besonders hoch ist der Wert im Nachbarlandkreis Dillingen.

Die Corona-Inzidenz im Augsburger Land bleibt am Mittwoch beinahe unverändert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 10,3 (Dienstag 10,7). In den vergangenen sieben Tagen wurden 26 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, bleibt am Mittwoch unverändert bei 233.

Inzidenz in Nachbarlandkreis Dillingen deutlich höher

Auffällig ist, dass sich die Inzidenzzahlen in den Nachbarlandkreisen teils massiv unterscheiden. Während das RKI für den Landkreis Günzburg den Wert von 7,9 meldet, ist der Wert im Kreis Dillingen mit 34,2 deutlich höher. Kürzlich wurde bekannt, dass nun dort auch Schülerinnen und Schüler der Gymnasien in Dillingen und Wertingen betroffen sind. Auch in einem Altenheim gab es wieder Corona-Fälle. Im Benevit-Seniorenheim in Wittislingen gab es einen kleinen Ausbruch.

In den anderen Nachbarlandkreisen sind die Inzidenzwerte niedriger. Kreis Donau-Ries: 17,9. Kreis Aichach-Friedberg: 14,9. Kreis Ostallgäu: 4,2. Stadt Augsburg: 18,2.

Aktuell gelten im Landkreis Augsburg folgende Corona-Regeln