Frustration an den Bahnsteigen im Landkreis Augsburg

Plus Schon wieder fallen etliche Züge aus. Fahrgäste im Augsburger Land sind genervt, zeigen aber auch Verständnis.

Déjà-vu für viele Fahrgäste der Bahn: "Fern- und Regionalverkehr der DB sind wegen des GDL-Streiks stark beeinträchtigt", heißt es auf den Anzeigetafeln an den Bahnsteigen. Schon das zweite Mal in drei Wochen streikt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Ein Gesprächsangebot der Bahn wurde abgelehnt. Auch dieses Mal soll ein Ersatzfahrplan den Streik kompensieren. Viele Bahnreisende müssen sich trotzdem auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen - auch im Augsburger Land.