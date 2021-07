Wasser wird knapp: 10.000 Menschen brauchen neuen Brunnen

Plus Seit zwei Jahren sucht die Schmuttergruppe nach einem Standort. Unterdessen steigt der Wasserverbrauch weiter, die zulässige Fördergrenze ist fast erreicht.

Im nördlichen Landkreis Augsburg wird das Trinkwasser knapp. Die Trinkwasserversorgung in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, den Meitinger Ortsteilen Ostendorf und Waltershofen sowie im Mertinger Ortsteil Druisheim ist an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Es muss ein neuer Brunnen gebohrt werden. Doch die Suche zieht sich hin.