Nachfolger für Dinkelscherber Pfarrer Martin Gall steht fest

Plus Der Dinkelscherber Pfarrer Martin Gall wechselt in den Augsburger Stadtteil Pfersee. Wer die Pfarreiengemeinschaft übernimmt und wann der Neue antritt.

Von Philipp Kinne

Für den Dinkelscherber Pfarrer Martin Gall kam der Wechsel überraschend. Nach nur fünf Jahren in Dinkelscherben übernimmt der 43-Jährige auf Wunsch des Bischofs die Gemeinde Herz Jesu im Augsburger Stadtteil Pfersee. Bereits zum 1. Juli wird Gall Dinkelscherben verlassen. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Ab Oktober übernimmt Florian Kolbinger die Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben. Der 51-Jährige ist derzeit als Pfarrer zur Mithilfe in der Pfarreiengemeinschaft Dasing.

Der Dinkelscherber Pfarrer Martin wechselt in eine Augsburger Pfarrei. Bild: Ulli Gumpinger

Daneben macht er seinen Professor-Titel in Augsburg. "Ich freue mich auf die neue Stelle", sagt Kolbinger. Zuvor war er bereits von 2012 bis 2016 als Pfarrer in Rain am Lech und als Kaplan in Kempten tätig.

Florian Kolbinger folgt als Pfarrer auf Martin Gall in Dinkelscherben

Martin Gall leitet seit 2016 die Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben im Landkreis Augsburg, die Kirchen in sechs verschiedenen Gemeinden umfasst.

Zuvor ist er unter anderem als Kaplan in Dillingen sowie als Jugendpfarrer in Neu-Ulm und Günzburg in der schwäbisch-bayerischen Region herumgekommen. "Ich schaue dankbar zurück und neugierig nach vorne", sagt Martin Gall. Die neue Pfarrei ist die größte Einzelpfarrei der Diözese mit 9700 Katholiken. Das sind in etwa drei Mal so viele wie in der Gemeinschaft in Dinkelscherben.

Gall: "Natürlich werde ich die kommenden Monate bis Ende Juni mich noch nach besten Kräften hier einbringen und versuchen, den Übergang gut zu gestalten." Vor seinem Start in Pfersee wurde Gall eine zweimonatige Auszeit gewährt. Mit dieser Veränderung habe er nicht gerechnet, weil er erst fünf Jahre in Dinkelscherben war. "Ich vertraue darauf, dass sich neben den nachvollziehbaren Gründen unserer Diözesanleitung auch unser Herrgott was dabei gedacht hat", sagt Gall. Wie sein Abschied aussieht, stehe momentan noch nicht fest. Mit Blick auf die Corona-Regeln lasse sich das momentan nur schwer planen.

