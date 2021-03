23.03.2021

Ostern ohne Gottesdienste: Das sagen Pfarrer im Kreis Augsburg

Pfarrer Karl Freihalter in der katholischen Kirche in Hainhofen mit der Figur des Auferstandenen. Sie stammt aus dem Jahr 1505 und wurde von Nikolaus Weckmann geschnitzt.

Plus Die Bitte, an Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, stößt bei Geistlichen und Ehrenamtlichen im Kreis Augsburg auf verschiedene Reaktionen.

Dürfen die Gläubigen an den Osterfeiertagen in die Kirche gehen? Diese Frage stellt sich im Landkreis Augsburg nach dem Bund-Länder-Treffen zur Beratung über die Corona-Maßnahmen. Die meisten gehen davon aus: Präsenzgottesdienste fallen an Ostern wohl so aus wie im vergangenen Jahr. Pfarrer und Ehrenamtliche aus den Gemeinden sehen dies mit gemischten Gefühlen.

In Diedorf steht eine Kirche mit einem modernen Lüftungssystem

Der evangelische Pfarrer Alan Büching aus Diedorf ist überrascht von der Bitte, an Ostern keine Präsenzgottesdienste abzuhalten. "Wir haben eine moderne Kirche mit einem modernen Lüftungssystem", sagt er. Die Ansteckungsgefahr sei seiner Meinung nach in Diedorf gering. Messungen während Gottesdiensten hätten das bestätigt. Die Hygienekonzepte sind laut Büching bei Gotteshäusern im ganzen Landkreis Augsburg gut. "Ich weiß von keiner Kirchengemeinde, wo es eine Ansteckung gab", sagt der Pfarrer.

Er hatte für die Osterfeiertage eigentlich Präsenzgottesdienste geplant. Die seien wichtig, denn "die Leute brauchen das Gefühl einer Gemeinschaft". Vom Verhalten der Regierung ist Büching enttäuscht: "Die Politik kriegt es nicht auf die Reihe, zu impfen, aber will dann Leute nicht mehr beten und einen Gottesdienst erleben lassen." Hoffnung gibt es in Diedorf für den Osternachtsgottesdienst, der am Ostersonntag zum Sonnenaufgang stattfindet. Der ist im Freien geplant, am Sinnesgarten, neben dem Seniorenheim. Im Notfall kann Büching Gottesdienste auch digital stattfinden zu lassen. Die werden in Diedorf momentan ohnehin ein bis zweimal monatlich auf YouTube übertragen.

Dekan Thomas Pfefferer aus Violau möchte Solidarität zeigen

Weniger überrascht reagiert der katholische Dekan Thomas Pfefferer. Der Pfarrer von Violau sagt: "Das war ja schon ein bisschen in der Luft gehangen, dass man aufgrund der Entwicklung, auch jetzt mit der Mutante, zurückfahren muss." Er möchte zunächst die angekündigten Gespräche zwischen Bischöfen und Regierung abwarten. Nach einigem Überlegen sei ihm auch eine gute Seite der Situation aufgefallen, sagt der Dekan: "Es wäre ein schönes Zeichen der Solidarität mit Gewerbetreibenden, Künstlern und Leuten aus der Gastronomie, zu sagen: Wir sind nichts Besseres, wir tragen das mit." Das sei vor allem in der aktuellen Zeit wichtig, in der die Kirche sich nicht immer im besten Licht präsentiere. Sollten Präsenzgottesdienste zu Ostern nicht möglich sein, wird auch Pfefferer auf eine Liveübertragung über Youtube ausweichen – so wie im vergangenen Jahr.

Der evangelische Pfarrer Alan Büching von der Gemeinde Diedorf-Fischach plant einen Gottesdienst im Freien. Bild: Marcus Merk

In Hainhofen laufen bereits die Vorbereitungen für die Ostermessen. Pfarrer Karl Freihalter wird demnächst die Figur des Auferstandenen aus dem Schrank holen. Die gotische Figur ist von der Osternacht bis Pfingsten auf dem Sebastiansaltar zu bestaunen. Eigentlich hat Pfarrer Freihalter in dem Neusässer Stadtteil am Ostersonntag zwei Gottesdienste mit 50 Personen und Platzkarten geplant. Am Dienstag hoffte er noch, dass diese auch stattfinden können.

Der Gersthofer Pfarrgemeinderat vertraut den Experten

Christian Meixner, Vorsitzender des katholischen Pfarrgemeinderats in Gersthofen, hatte die Absage von Gottesdiensten geahnt in den vergangenen Tagen und sagt: "Bei mir überwiegt das Verständnis für diese Entscheidung." Er habe Vertrauen in die Experten, die sagen, dass es zu kritisch sei, wenn viele Menschen in einer Kirche zusammenkommen. Dabei hatte Meixner in diesem Jahr aus persönlichen Gründen auf eine besonders schöne Osternacht gehofft. In seiner Familie war eine Taufe geplant. Bisher liegen dem Pfarrgemeinderat noch keine konkreten Pläne vor, was die Beschlüsse der Regierung genau für die Ostergottesdienste bedeuten. Im vergangenen Jahr habe es an Ostern ebenfalls keine Gottesdienste gegeben, erinnert sich Meixner. An den Weihnachtsfeiertagen bot die Pfarrei Gersthofen dann erstmals mit einem Anmeldesystem Gottesdienste mit begrenzter Besucherzahl an.

Da dies gut geklappt habe, sind die Vorbereitungen zum Osterfest genauso gelaufen. Für die Ehrenamtlichen bedeute es viel Arbeit, die Terminlisten mit den Anmeldungen zu führen, berichtet Meixner. Rund 130 bis 150 Besucher seien in Gersthofen für eine Ostermesse vorgesehen gewesen. Meixner fürchtet, dass diese Vorbereitungen umsonst gemacht wurden. Der Gersthofer weiß bisher nicht, ob noch eine generelle Entscheidung der Diözese Augsburg an die Pfarreien ergehen wird. "Ansonsten sind wir wieder die Buhmänner, die alles absagen dürfen." Meixner sieht aber den Ernst der Lage und hält die Pandemiesituation für so angespannt, dass er selbst so wenig Kontakte wie möglich haben möchte. Das schließt für ihn auch Gottesdienstbesuche ein. Meixner: "Die Lage ist jetzt eben eine andere als noch vor einiger Zeit erhofft."

Lesen Sie auch:

Themen folgen