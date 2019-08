vor 9 Min.

Radtour im Landkreis Augsburg: Minigolf-Tour durch die Westlichen Wälder

Der Minigolfplatz in Horgau liegt direkt am Weldenbahn-Radweg und bietet sich für einen Zwischenstopp an. So wie Stammgast Werner Saule (Bild) kann man sein Geschick mit dem kleinen Ball, der ins Loch muss, ausprobieren.

Eine 35 Kilometer lange Runde im Augsburger Umland führt durch schöne Natur und bietet sportliche Abwechslung.

Von Regine Kahl

Diese Radtour zeigt die verschiedenen Seiten des Augsburger Umlands. Städte, Gewerbe und Autobahn begegnen uns am Anfang und Ende, doch die meiste Zeit geht es durch idyllische Dörfer und die Westlichen Wälder. Die Rundtour hat einen Vorteil: Neben dem Radeln bietet sie viel Abwechslung. Zwei Minigolfplätze liegen am Weg.

Josef Lindermeier gibt am Minigolfplatz in Täfertingen Schläger und Bälle aus. Er betreibt die Anlage seit rund 20 Jahren.

Die Radler verlassen Gersthofen vom Bahnhof aus. Bereits mit Hirblingen erwartet sie ein schöner Ort, in dem es sogar zwei Hofläden gibt. Bei der Fahrt nach Holzhausen rauschen noch Autos an der Straße vorbei, und die Plakate im Ort zeigen, dass das Thema Verkehr den Bürgern auf den Nägeln brennt. „Zerstörung des Holzachtals“, „Dieses Tal gibt es nur einmal“ steht auf den Transparenten gegen den Ausbau der Staatsstraße. Direkt am Ortsausgang zeigt ein Schild, dass die Westlichen Wälder beginnen. Was für eine Oase diese sind, wird bei der Fahrt durch den Wald vom Peterhof bis nach Adelsried klar. Ruhe und Schatten begleiten die Radler. Der Untergrund ist oftmals geschottert. Für archäologisch Interessierte bietet sich ein Abstecher zur Keltenschanze an (800 Meter hin und zurück). So wie der Weg dahin sind alle Wege gut beschildert. Im leichten Auf und Ab geht die Tour bis nach Adelsried.

„Ausrollen“ oder Tempomachen ist auf dem Weldenbahn-Radweg angesagt, der eben und asphaltiert durch die schöne Landschaft führt. Sowohl in Horgau als auch in Täfertingen kann man Minigolf spielen. Franziska und Siegfried Beutel betreiben die Anlage in Horgau mit Freude und seit vielen Jahren, genauso wie Josef Lindermeier in Täfertingen. Nach dem Abstützen auf dem Radlenker kann man seine Arme lockern und den Schläger schwingen.





So sieht die Rundtour von Gersthofen aus:

Hirblingen Auf dem neuen Radweg neben der Straße geht es nach Hirblingen. Kurz vor dem Ortseingang geht es rechts in einen Feldweg (Schild mit grünem Pfeil). Weiter immer Richtung Gablingen durch den Ort.

Batzenhofen Am Kreisverkehr kurz Richtung Batzenhofen, doch gleich nach dem Ortsschild (Autohaus Huber) nach rechts Richtung Holzhausen. Dem Radweg folgen bis zum Peterhof, der links liegt. Bis dorthin geht es etwas bergan.

Peterhof Am Peterhof die Staatsstraße queren und direkt hinter dem Gebäude (Am Rehsprung) zum Wald hochfahren. Adelsried ist als Ziel angeschrieben.

Wald Durch den Wald immer den Radschildern nach Adelsried folgen. Man kommt oberhalb von Adelsried am Waldrand raus und fährt runter in Richtung Ortschaft.

In Adelsried geht es an der Kreuzung der Hauptstraße ein kurzes Stück nach rechts (Richtung Neusäß). Gegenüber dem Rathaus beginnt auf der linken Seite der Weldenbahn-Radweg.

Weldenbahn-Radweg Immer geradeaus Richtung Neusäß/Horgau fahren. Kurz vor Horgau-Bahnhof geht es rechts weg zum Minigolfplatz. Auf der Strecke kommt in Hammel der Abenteuerspielplatz. In Hammel enden die Westlichen Wälder. Der Weldenbahn-Radweg endet in Neusäß an der Daimlerstraße. Dort Richtung Neusäß Hauptstraße (Richtung Bahnhof) weiterfahren. An der Hauptstraße nach links abbiegen. Um auf den Parkplatz des Titanias zu gelangen, sollte man vor der großen Kreuzung auf den Radweg auf der linken Seite wechseln. Über eine Unterführung geht es zum Titania. Hinter dem Eingang ist der Radweg nach Täfertingen ausgeschildert. In Täfertingen auf der Täfertinger Straße Richtung Gersthofen halten. In die Weishauptstraße links abbiegen. Nach dem Sportplatz kommt der Minigolfplatz.

Rückfahrt Über Hirblingen geht es zurück nach Gersthofen.





