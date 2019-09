vor 25 Min.

Schon wieder Brand in Gessertshausen - war es Brandstiftung?

In der Nacht zum Mittwoch hat es in Gessertshausen gebrannt. Es ist bereits der dritte Brand innerhalb weniger Wochen.

In der Nacht zum Mittwoch hat es in Gessertshausen schon wieder gebrannt. Diesmal stand ein Stadel am Feuerwehrhaus in Flammen. Ist ein Brandstifter unterwegs?

Von Philipp Kinne

In der Nacht zum Mittwoch ist in Gessertshausen ein Geräteschuppen abgebrannt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 0.50 Uhr. Wie die Polizei mitteilt stand der Stadel völlig in Flammen, verletzt wurde niemand. Ein Zeuge bemerkte eine Rauchentwicklung auf der B300 in der Nähe des Feuerwehrhauses und alarmierte die Polizei.

Etwa 50 Feuerwehrmänner der Wehren aus Gessertshausen, Deubach, Diedorf und Margertshausen waren in der Nacht damit beschäftigt, den Brand an der Hauptstraße neben dem Feuerwehrhaus zu löschen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 30.000 Euro.

In dem Stadel, der derzeit von der Feuerwehr sowie vom Schützenverein benutzt wird, befanden sich laut Polizei Gegenstände.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Gessertshausen

Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang zu weiteren Bränden in Gessertshausen besteht. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Zwei Mal innerhalb einer Woche brannten vor kurzem Strohballen auf einem Feld bei Gessertshausen. Die Polizei geht davon aus, dass jemand die Ballen vorsätzlich angezündet hat. Bisher sind der oder die Täter unbekannt.

Der Leiter der Polizei Zusmarshausen, Raimund Pauli, bestätigte auf Nachfrage, dass in beiden Fällen der gleiche Landwirt betroffen ist. Der Schaden wurde im ersten Fall auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Polizei hatte schon bei dem ersten Feuer den Verdacht einer Brandstiftung. Pauli: „Das hat sich nun erhärtet.“ Eine Selbstentzündung des Strohs könne bei den kühlen Temperaturen in der Nacht so gut wie ausgeschlossen werden, so der Polizeichef.

Zeugen: Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Zusmarshausen Telefon 08291/1890-0 melden.

Themen Folgen