Wer wird der neue Bürgermeister von Nordendorf?

Nach 18 Jahren tritt Elmar Schöniger nicht mehr zur Wahl als Bürgermeister in Nordendorf an. Zwei Kandidaten streben seine Nachfolge an.

Plus Nach 18 Jahren tritt Elmar Schöniger nicht mehr zur Wahl als Bürgermeister in Nordendorf an. Zwei Kandidaten streben seine Nachfolge an.

Von Josef Nittbaur

Am 15. März werden die Karten in Nordendorf neu gemischt. Nach 18 Jahren an der Spitze der Gemeinde tritt Elmar Schöniger (Aktive Bürger/ SPD ) nicht mehr zur Wahl an.

Um das Amt des Bürgermeisters bewerben sich Michael Thalhofer für die CSU und Tobias Kunz für die Freien Wähler. Ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten tritt als Dritte im Bunde die Liste Aktive Bürger/ SPD an. Um die 14 zu vergebenden Gemeinderatssitze bewerben sich jeweils 28 Kandidaten. Von den aktuellen Gemeinderäten stellen sich Gunda Oelgrey (Aktive Bürger/ SPD ) und Oliver Leser ( Freie Wähler ) nicht mehr zur Wahl. Attraktiver Wohnort und Arbeitsplätze vor Ort Elmar Schöniger kann auf eine erfolgreiche Amtszeit zurückblicken. Unter seiner Führung gelang es, in dem attraktiven Wohnort mit guter Infrastruktur und Verkehrsanbindung auch Gewerbe anzusiedeln und damit Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Das ursprünglich vollständig westlich der Bahnlinie gelegene Gewerbegebiet wurde im Laufe der Jahre auch auf die Fläche zwischen Bahnstrecke und der B2 ausgedehnt. Hinzu kam die Tankstelle östlich der Bundesstraße. Was sagt die Politik zu großen Themen in Nordendorf? 1 / 3 Zurück Vorwärts Bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen Hier sind sich die Gruppierungen einig, dass dies aufgrund der fehlenden Flächen nur über eine Nachverdichtung im Ortskern möglich ist. Während die CSU auf eine Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises setzt, hat Tobias Kunz bereits eigene Vorschläge entwickelt. Handlungsbedarf wird bei der Herstellung von barrierefreien Verkehrswegen und Wohnungen gesehen. Gemeinsames Anliegen ist die Neugestaltung des Bürgermeister-Kottmair-Platzes.

Ärzteversorgung: Nordendorf steht derzeit bei der Versorgung mit Ärzten noch gut da. Ziel ist es, das Angebot auch langfristig zu erhalten. Tobias Kunz möchte beispielsweise durch ein Kommunalunternehmen attraktive Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich auch in Zukunft junge Ärzte in Nordendorf niederlassen.

Hochwasserschutz: Die Gemeinde liegt bei einem hundertjährigen Hochwasser zu einem großen Teil im Überschwemmungsbereich der Schmutter und ist dadurch bei vielen Baumaßnahmen eingeschränkt. Die vom Wasserwirtschaftsamt bereits vor Jahren ins Auge gefassten Hochwasserschutzmaßnahmen sollen Entlastung für die Gemeinde und private Bauherren bringen. Die ins Stocken geratene Planung wollen sowohl Thalhofer als auch Kunz mit Unterstützung der jeweiligen politischen Mandatsträger wieder anschieben. Obwohl flächenmäßig begrenzt und durch die Hochwasserproblematik eingeschränkt, gelang es immer wieder, neue Baugebiete auszuweisen. Aktuell wird das Gebiet „Schusterweg“ bebaut und der vierte Bauabschnitt des „Sonnigen Südwestens“ auf den Weg gebracht. Unter Elmar Schöniger entstand in Nordendorf der erste Solarpark Bayerns in einem Wasserschutzgebiet. Kindertagesstätte und Schule werden erweitert Die Gemeinde übernahm den ehemals kirchlichen Kindergarten in eigene Trägerschaft und baute diesen neu. Im Zusammenhang entstanden im „Mehrgenerationenhaus“ auch Räume für die Bürger und ein Saal für größere Veranstaltungen. Aufgrund des gestiegenen Platzbedarfs werden Kindertagesstätte und Schule derzeit erweitert. Und mit dem Ausbau des Baggersees am Sportplatz wurde ein attraktives Freizeitangebot in den Sommermonaten geschaffen. Elmar Schöniger war als Bürgermeister in der Gemeinde und bei Vereinsveranstaltungen stets präsent und hielt die Ereignisse mit dem Fotoapparat und seiner Videokamera fest. Im Wahlkampf sind die beiden Bürgermeisterkandidaten und deren Gruppierungen seit Längerem sehr aktiv. Aktive Bürger/ SPD sind erst relativ spät auf den Zug aufgesprungen und haben auch eine zurückhaltende Prospektinformation angekündigt. Sieben Fragen an Michael Thalhofer (CSU) Bild: D. Bader 1. Welches Vorhaben würden Sie als Erstes als Bürgermeister anpacken? Michael Thalhofer : Natürlich sind die laufenden wichtigen Maßnahmen wie zum Beispiel die Erweiterung Schule/Kita zu Ende zu bringen. Daneben steht der Hochwasserschutz , gemeindeeigener Wohnraum sowie die Gestaltung der Spielplätze ganz oben auf meiner Agenda. Außerdem muss das Bürgermeisterbüro in neue Räume verlegt werden. 2. Wenn Sie sich für Nordendorf etwas wünschen könnten, was wäre das? Thalhofer: Die zeitnahe Realisierung des Hochwasserschutzes und die Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm. Beides kommt den Bürgern direkt zugute. Es ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten in der Nutzung von Grundstücken, und es fließen zusätzliche Finanzmittel in unsere Gemeinde zur Verwirklichung von Projekten. 3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Thalhofer: Im Wohnumfeld bleiben – das möchten die meisten älteren Menschen. Betreutes Wohnen und seniorengerechte Wohnungen werde ich im Ortskern schaffen. Ich strebe eine Außenstelle der Sozialstation an. Bei eingeschränkter Mobilität ist es wichtig, Einkäufe, Ärzte- und Apothekengänge im Ort erledigen zu können. 4. Was würden Sie mit Ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären? Thalhofer : Im Großen und Ganzen würde ich nicht viel ändern. Ich habe in den Jahren meiner Selbstständigkeit und der Aktivität in Vereinen viele Erfahrungen sammeln können, die ich heute nicht mehr missen möchte. Die allermeisten davon kann ich sicher in meine Bürgermeistertätigkeit einbringen. 5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Thalhofer: Aus Beruf und Kommunalarbeit greife ich auf Praxiserfahrung und ein weites Netzwerk zurück. Verhandlungsgeschick, Überzeugungsfähigkeit und Zielstrebigkeit helfen mir bei sämtlichen Tätigkeiten. Ich habe durch ausdauernden Einsatz in Vereinen bewiesen, dass ich in der Lage bin, Verantwortung zu tragen – siehe Regionalmesse. 6. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Nordendorf ? Thalhofer: In unserer Gemeinde gibt es viele schöne Plätze. Wichtig ist mir, dass ich diese Orte mit Familie und Freunden genießen kann. So vermitteln mir zum Beispiel die Teilnahme an Vereinsfesten, ein Spaziergang an der Schmutter , aber auch ein Kirchenbesuch Freude, innere Ruhe und Verbundenheit mit unserem Dorf. 7. Was soll aus dem Bahnhof werden? Thalhofer: Der Bahnhof befindet sich in Privatbesitz und steht nicht zum Verkauf. Der Eigentümer hat bereits mit der Renovierung des Objekts begonnen. Er möchte darin ein Café errichten. Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms könnte ein zusätzlicher Anreiz zur Beschleunigung der Arbeiten geschaffen werden. Steckbrief: Alter 48 Jahre.

48 Jahre. Aufgewachsen in Nordendorf .

in . Wohnort Ellgau.

Ellgau. Familienstand verheiratet mit Gundula Thalhofer (geb. Maschke),

verheiratet mit (geb. Maschke), Kinder: ein Sohn, sechs Jahre, und eine Tochter, drei Jahre.

ein Sohn, sechs Jahre, und eine Tochter, drei Jahre. Ausbildung und Beruf Karosserie- und Fahrzeugbaumeister, Kfz-Techniker, seit 1996 betreibe ich eine Autowerkstatt.

Karosserie- und Fahrzeugbaumeister, Kfz-Techniker, seit 1996 betreibe ich eine Autowerkstatt. Hobbys Blasmusik spielen.

Blasmusik spielen. Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter: Gemeinderat in Nordendorf und Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses, stellvertretender Vorsitzender des CSU-Ortsverbands Nordendorf , Zweiter Vorstand des Musikvereins Nordendorf , Organisator der Regionalmesse Nordendorf

Gemeinderat in und Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses, stellvertretender Vorsitzender des CSU-Ortsverbands , Zweiter Vorstand des Musikvereins , Organisator der Regionalmesse Entspannung finde ich bei meiner Familie, beim Musikspielen im Musikverein Nordendorf und bei regelmäßigen Saunagängen mit Freunden. Sieben Fragen an Tobias Kunz (FW) Bild: Eva Huber 1. Welches Vorhaben würden Sie als Erstes als Bürgermeister anpacken? Tobias Kunz : Am dringendsten werden vertiefte Planungen zur Sicherung der Ärzteversorgung sein. Ich möchte zu einer Jugendversammlung einladen und einen Jugendraum schaffen. Um 2021 die Grünanlagen und den Schulsportplatz anzupacken, will ich schnell Workshops organisieren, um alle interessierten Bürger einzubeziehen. 2. Wenn Sie sich für Nordendorf etwas wünschen könnten, was wäre das? Kunz : Ich wünsche mir einen guten Zusammenhalt von Bürgern, Unternehmen, Vereinen und der Gemeinde. Ebenso ein gutes Miteinander in der Verwaltungsgemeinschaft und weiterhin eine gute parteiübergreifende Zusammenarbeit im Gemeinderat. Unsere Gemeinde und Gemeinschaft soll stets im Vordergrund stehen. 3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Kunz : Neben der Sicherung der Ärzteversorgung müssen wir die Barrierefreiheit im Blick haben. Ich möchte altersgerechte, barrierefreie Seniorenwohnungen errichten und gezielt an Einheimische vermieten. Mit einem Seniorenbeauftragten soll ein ganzjähriges Aktivitätenprogramm für ältere Mitbürger entstehen. 4. Was würden Sie mit Ihrem Leben machen, wenn Sie noch einmal 20 Jahre alt wären? Kunz : Grundsätzlich würde ich bei diesem Zeitsprung nicht viel anders machen als bisher. Wobei ein bisschen mehr Sport sicherlich nicht geschadet hätte. Es gibt noch viele Ziele auf meiner Reise-Wunschliste, die ich bisher noch nicht besucht habe. Das wäre natürlich die Gelegenheit, das nachzuholen. 5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Kunz : Da fallen mir als Erstes meine Planungs- und Organisationsfähigkeiten ein. Ebenso meine Sachkompetenz, die ich mir im Beruf und als Nordendorfer Gemeinderat erarbeitet habe. Es ist mir nicht fremd, Verantwortung zu übernehmen, Initiative zu ergreifen und eine Entscheidung mit vielen unterschiedlichen Interessenlagen herbeizuführen. 6. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Nordendorf ? Kunz : Immer dort, wo ich mit Freunden und Familie sein darf: im Biergarten des Blankenburger Waldcafés bei einer guten Brotzeit, beim kulturellen Angebot im Bürgersaal oder auf den Festen unserer Vereine. Dort fühle ich mich besonders wohl, womit diese Orte für mich zu meinen Lieblingsplätzen werden. 7. Was soll aus dem Bahnhof werden? Kunz : Unser Bahnhof ist aktuell gewiss kein Schmuckstück, war früher aber ein ansehnliches Gebäude. Ich möchte ihn als Bürgermeister erwerben, sanieren und über einen Ideenwettbewerb mit neuem Leben füllen – beispielsweise mit Kultur- und Bürgerräumen, die auch für private Feiern angemietet werden können. Steckbrief: Alter 31 Jahre.

31 Jahre. Aufgewachsen in Nordendorf .

in . Wohnort Nordendorf .

. Familienstand ledig.

ledig. Kinder keine.

keine. Ausbildung und Beruf Studium der Kommunikationswissenschaft; aktuell Büroleiter im Abgeordnetenbüro von Fabian Mehring .

Studium der Kommunikationswissenschaft; aktuell Büroleiter im Abgeordnetenbüro von . Hobbys Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden, gehe gerne schwimmen und bin leidenschaftlicher Kinogänger.

Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden, gehe gerne schwimmen und bin leidenschaftlicher Kinogänger. Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter Gemeinderat in Nordendorf , Jugendbeauftragter der Gemeinde Nordendorf , Verbandsrat in der VG-Versammlung und im Abwasserzweckverband, Mitglied in nahezu allen Nordendorfer Vereinen, Vorstandsmitglied der IG Biesles-Nordendorf, Vorsitzender der Freien Wähler ( FW ) in Nordendorf & Blankenburg.

Gemeinderat in , Jugendbeauftragter der Gemeinde , Verbandsrat in der VG-Versammlung und im Abwasserzweckverband, Mitglied in nahezu allen Nordendorfer Vereinen, Vorstandsmitglied der IG Biesles-Nordendorf, Vorsitzender der Freien Wähler ( ) in & Blankenburg. Entspannung finde ich bei wöchentlichen Stammtisch mit meinen Freunden, einem guten Film im Kino oder beim Besuch meines zweijährigen Patenkinds. Die Ziele der Liste Aktive Bürger/SPD Ziel der gemeinsamen Liste „Aktive Bürger/ SPD “ ist es, die gemeinsame und erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen. Die Attraktivität von Nordendorf als gefragter Wohnort und die Ansiedlung zahlreicher Betriebe sind deutliche Zeichen dieser sehr positiven Entwicklung. Weiterhin muss es den Bürgern aus Nordendorf und Blankenburg möglich sein, Wohneigentum vor Ort zu erwerben. Eine gute Haushaltslage lasse für weitere familienfreundliche Investitionen Spielraum. Derzeit werden für die Erweiterung von Kita und Schule rund vier Millionen Euro investiert. Das Ortsbild soll deutlich „aufgehübscht“ werden, zum Beispiel beim Bürgermeister-Kottmair-Platz. Ein besonderes Augenmerk legt die Gruppierung auf ökologische Themen. Aus diesem Grund beschränkt sie sich im Wahlkampf auf zwei Themenprospekte und verteilt keine umweltbelastenden Werbeartikel.

