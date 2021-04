Wo es im Kreis Augsburg die meisten Corona-Fälle gibt

Plus Keine Entspannung in der Corona-Pandemie im Landkreis Augsburg: Der Inzidenzwert bleibt weiter über 100. Warum gibt es in Gersthofen so viele Infektionen?

Der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Augsburg beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag 108,1 und bleibt damit seit längerer Zeit ungefähr auf dem gleichen Niveau. Im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg ist der Wert seit mehreren Tagen knapp unter 100 und es treten daher Lockerungen in Kraft. Im Landkreis Augsburg sind laut RKI von Donnerstag auf Freitag 61 neue Fälle von erkannten Infektionen dazu gekommen. Auch ein Todesfall wird gemeldet. Damit liegt die Zahl der Verstorbenen bei 184. Das Landratsamt Augsburg gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 109,5 an. Doch wo gibt es die meisten Fälle in der Region?

Betrachtet man die Covid-19-Fallzahlen nach Gemeinden im Landkreis Augsburg, dann sticht heraus, dass die Stadt Gersthofen mit 79 Infektionen in den vergangenen zehn Tagen - das ist die Zeitspanne, welche das Landratsamt hier einrechnet - mit Abstand am höchsten ist. Die zweithöchste Rate an Neuinfektionen weist die Stadt Neusäß mit 49 auf, gefolgt von Bobingen (40), Königsbrunn (39), Meitingen und Schwabmünchen (jeweils 32).

Viele Corona-Infektionen, aber keine Hotspots in der Stadt Gersthofen

Dass der Wert in Gersthofen so hoch ist, liegt laut Landratsamtssprecherin Annemarie Scirtuicchio nicht an speziellen Hotspots in der Stadt. "Es gibt keine großen Ausbrüche in den Senioren- und Pflegeheimen", erklärt sie. Jeder Senior dort, der wollte, sei geimpft worden. "Wenn es Infektionen gibt, dann beim Pflege- und Betreuungspersonal." Und sollte sich ein Senior anstecken, sei der Verlauf in der Regel nicht gravierend. "Hier zeigt sich, dass die Impfungen gut anschlagen", so Annemarie Scirtuicchio.

Auch in den Kindergärten Gersthofens gebe es keine weiteren Infektionen. "Man kann also davon ausgehen, dass die Hauptansteckungsursachen in den Familien liegen." Der riesige Zuspruch bei der Teststation in Hirblingen an den Ostertagen lege nahe, dass die Menschen ihre Angehörigen sehen wollten. "Es ist als ein diffuses Ansteckungsgeschehen."

Nach den Ferien fahren im Landkreis Augsburg mehr Busse zu den Schulen

Wenn am Montag, 12. April, der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder losgeht, fährt der AVV-Regionalbusverkehr wieder nach Schulfahrplan und setzt auch wieder zusätzliche Verstärkerbusse für Schülerfahrten ein. Somit wird die Beförderungskapazität auf verschiedenen AVV-Regionalbuslinien wegen der teilweisen Öffnung von Schulen erhöht. Der AVV wird die Inzidenzlage konsequent beobachten, wochenweise auf Veränderungen reagieren und die Fahrgäste über eventuelle Anpassungen informieren.

Lesen sie auch: