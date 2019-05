vor 55 Min.

Zu kalt für Freibaderöffnung: Das sind die neuen Termine

Gerade mal sechs Grad zeigt das Thermometer in der Gerfriedswelle an. Das Gersthofer Freibad startet deswegen später in die Badesaison.

Wegen kühler Temperaturen verschiebt sich in Gersthofen die Eröffnung. Und auch in anderen Bädern müssen Besucher mit Veränderungen rechnen.

Von Brigitte Mellert

Das Thermometer zeigte am vergangenen Wochenende Temperaturen im einstelligen Bereich. Mancher Orts schneite es sogar. Und auch die nächsten Tage kann die Sonne sich nicht durchsetzen: Neun, elf und 15 Grad sowie Regen führen dazu, dass die geplante Eröffnung der Freibäder in der Region zum Teil verschoben werden muss. So planschen im Freibad Gersthofen erst einmal keine Gäste. Die Freibäder in den Gemeinden Fischach, Kutzenhausen, Dinkelscherben sowie Meitingen wollen, wie geplant, erst Mitte Mai eröffnen – wenn es laut Wettervorhersage wieder wärmer wird.

Gerfriedswelle öffnet am 15. Mai

Die Stadt Gersthofen hat wegen der kalten Temperaturen beschlossen, das Freibad Gerfriedswelle nicht, wie geplant, schon am 8. Mai zu eröffnen. Erst am 15. Mai dürfen die ersten Besucher ab 9 Uhr auf das Gelände, wie Ottavia Brandl von der Stadt Gersthofen auf Anfrage mitteilte. Bis zum 12. Mai hat das Hallenbad Gersthofen geöffnet und steht weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Ab dem 15. Mai beginnt die Freibadsaison in Gersthofen zunächst mit verkürzten Öffnungszeiten: von 9 bis 19 Uhr und ab Juni bis einschließlich August von 9 bis 20 Uhr. Ab September gelten wieder die kürzeren Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr. Aktuell wird noch am Bad gebaut, Fliesen ausgetauscht und der Eingangsbereich verbreitert – kleine Kosmetikarbeiten, die in jeder Saison anfallen. Die große Sanierung dauert noch an. Sollte man mit den Planungen dann schon weit genug sein, könne die Freibadsaison zu Gunsten der Sanierung eventuell verkürzt werden, so Bürgermeister Michael Wörle. Allerdings müsse bei den Arbeiten nicht das ganze Bad komplett geschlossen werden.

Sun Splash eröffnet am 18. Mai

Auch die Besucher des Freibads in Meitingen müssen sich im Mai auf Änderungen einstellen: Das Sun Splash eröffnet am 18. Mai zunächst aufgrund von Personalmangel mit verkürzten Öffnungszeiten und bleibt vormittags geschlossen: Besucher können sich unter der Woche von 12 bis 20 Uhr und ab Juni voraussichtlich wieder früher ab 10 Uhr in die Fluten stürzen. Geöffnet hat das Bad an den Wochenenden ebenso ab 10 Uhr. Ab Juni können Frühschwimmer immer mittwochs schon um 7 Uhr im Schwimmerbecken ihre Bahnen ziehen. Obwohl für das Wochenende kühle Temperaturen um die 14 Grad angesagt sind, eröffnet in Dinkelscherben das Panoramabad regulär am 12. Mai: Besonderheit in diesem Jahr sind die neuen Spielgeräte am Kinderbecken, die sanierten Sanitäranlagen und neuen Umkleiden. Die Öffnungszeiten und Preise haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.

Naturfreibad in Fischach öffnet am 18. Mai

Am 18. Mai startet voraussichtlich in Fischach das Naturfreibad in die Saison. Bis in den September hinein ist das Bad täglich geöffnet. Im Laufe der Badesaison sind außerdem wieder Veranstaltungen, zumeist mit Musik, geplant. Dass das Bad in Fischach ein wenig später als viele andere im Landkreis Augsburg öffnet, hat einen Grund: Erst in der zweiten Maihälfte hat sich üblicherweise die nötige Flora für die natürliche Reinigung des Wassers gebildet. Geschwommen wird in Fischach nämlich in Trinkwasser ohne Chlor. Geöffnet ist täglich von 8.30 bis 20 Uhr. Mittwochs und freitags gibt es zusätzlich ein Frühschwimmerangebot ab 7.30 Uhr. Und von 1. Juni bis 15. August bleibt das Bad jeweils freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Das Freibad in Kutzenhausen soll ebenfalls voraussichtlich am 18. Mai wieder öffnen, an den Zeiten ändert sich nichts im Vergleich zum Vorjahr. Zu Beginn ist das Freibad bei gutem Badewetter, das bedeutet bei mehr als 22 Grad und Sonne, jeden Tag des Sommers von 10 bis 19 Uhrfür die Badegäste zugänglich. Ab etwa Mitte Juni hat das Freibad dann bis 20 Uhr geöffnet.

Die geplante Renovierung und der Neubau des Schwimmbeckens sollen ab diesem Herbst beginnen, über den Sommer hat das Bad noch regulär geöffnet.

