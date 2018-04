vor 55 Min.

Zusammenstöße im Kreisverkehr und auf der Bundesstraße

Mehrere Unfälle sind am Wochenende in Diedorf und Ustersbach passiert. Für die Autofahrer gingen sie glimpflich aus, der Schaden ist jedoch beträchtlich.

Zusammenstoß im Kreisverkehr: Weil sie die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet hat, hat eine 84-Jährige am Samstag bei Ustersbach einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin auf der B300 von Ustersbach Richtung Gessertshausen unterwegs. Am Kreisverkehr übersah sie gegen 11.40 Uhr das Auto eines 54-Jährigen, der von links kam und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Schaden von etwa 6500 Euro. Eines der Autos musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall in Ustersbach: Bei einem Unfall auf der Ustersbacher Hauptstraße ist am Freitag ein Schaden von etwa 13 000 Euro entstanden. Das ist nach Angaben der Polizei passiert: Ein 61-jähriger Autofahrer hielt gegen 12.35 Uhr auf der Straße an, um nach links in sein Grundstück einzubieten. Der 55-jährige Fahrer eines Kleintransporters bemerkte das zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Der Beifahrer im Auto wurde dabei leicht verletzt.

Auffahrunfall auf der B 300: Bei einem Unfall auf der B300 ist am Samstag in Diedorf ein Schaden von etwa 2500 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer von Diedorf Richtung Augsburg und wollte um 14.25 Uhr in die Straße Am Straßfeld einbiegen. Ein 50-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. (manu)