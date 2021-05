Zusmarshausen

Radelserie: Nach drei Landkreisen winkt Radlern das Paradies

Plus Sportliche Rennradler wie Luis Fischer und Leo Wiedemann kommen zwischen Zusmarshausen, Röfingen und Glött voll auf ihre Kosten.

Von Oliver Reiser

Es spricht für ihre schwäbische Bescheidenheit, wenn sich Luis Fischer und Leo Wiedemann als "Schönwetter-Fahrer" bezeichnen. Der eine (Fischer) war nicht nur bei zahlreichen Radmarathons am Start, der andere (Wiedemann) hat bis zum Treffpunkt am Sportgelände in Zusmarshausen bereits 15 Kilometer Anfahrt von seinem Wohnort im Ustersbacher Ortsteil Osterkühbach hinter sich. Zusammen wollen die beiden Radfreunde, die seit über 15 Jahren zusammen mit einer Clique um Karl Sendlinger auf die Piste gehen, mit dem Rennrad am Rande der westlichen Wälder durch drei Landkreise pedalieren – und dabei unsere Leserinnen und Leser mitnehmen.

