Aystetten

vor 51 Min.

Hohe Investitionen: Auf Aystetten kommen teure Neubauprojekte zu

Plus Im kommenden Jahr stehen in Aystetten einige Neubauprojekte an. Um diese finanziell stemmen zu können, hat die Gemeinde schon jetzt mit der Planung begonnen.

Von Jonathan Lübbers

Als ein "Jahr der Planung für größere Maßnahmen" bezeichnet Aystettens Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler) das Jahr 2024 bei der Vorstellung des aktuellen Haushaltes seiner Gemeinde. Unter anderem sind in näherer Zukunft einige große Neubauprojekte geplant. Obwohl die Gemeinde laut Wendel finanziell gut aufgestellt sei, stellen diese Projekte für die kommenden Jahre eine wirtschaftliche Herausforderung dar. Mit dem Haushalt 2024 will sich Aystetten schon jetzt darauf vorbereiten und für die Zukunft neue Einnahmequellen erschließen.

Aystetten baut Kindergarten und Rathaus neu

Das Gesamtvolumen des Aystetter Haushalts beträgt in diesem Jahr rund 14,6 Millionen Euro. Damit liegt er unter den beiden vorherigen (2023: 15 Millionen Euro, 2022: 16,2 Millionen Euro). In den vergangenen Jahren waren vor allem Grundstückskäufe große Ausgabepunkte. Diese Grundstücke sollen nun bebaut werden. So erwarb die Gemeinde etwa ein Grundstück neben der Kindertagesstätte, auf dem ein weiteres Kindergartengebäude errichtet werden soll. Erste Gespräche mit Architekten führte die Gemeinde dazu bereits Anfang des Jahres.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen