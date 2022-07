Automobilzulieferer Borscheid + Wenig aus Diedorf meldet Insolvenz an

Das Unternehmen mit rund 300 Beschäftigten und Standorten in Diedorf und Gersthofen ist zahlungsunfähig. Grund dafür seien die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs.

Der Automobilzulieferer Borscheid + Wenig meldet Insolvenz an. Wie das Familienunternehmen mitteilt, ist ein entsprechender Antrag beim zuständigen Amtsgericht in Augsburg gestellt worden. Als Grund dafür nennt das Unternehmen die Folgen der Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs. Die Löhne und Gehälter der rund 300 Mitarbeiter seien noch bis Ende September gesichert.

Borscheid + Wenig beklagt Einbußen wegen Chipmangel, Energiepreise und Pandemie

Borscheid + Wenig beliefert zahlreiche große deutsche Automobilhersteller mit modernen Kunststoff-Teilen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Diedorf und einem weiteren Standort in Gersthofen zählt zu den größten Arbeitgebern im Landkreis Augsburg. Infolge der Corona-Krise und des Chipmangels habe das Unternehmen zuletzt Einbußen verzeichnet.

Nachdem seit Beginn des Kriegs in der Ukraine die Energie- und Rohstoffkosten dramatisch steigen, sehe sich das Unternehmen gezwungen, ein Insolvenzverfahren einzuleiten. Damit will sich der Betrieb neu aufstellen, heißt es in einer Mitteilung.

Insolvenzverwalter: "Gute Chancen für den Erhalt des Unternehmens"

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das Gericht Rechtsanwalt Joachim Exner von der Kanzlei Dr. Beck und Partner. Er sehe "gute Chancen für den Erhalt des Unternehmens". Exner: „Der Geschäftsbetrieb läuft auch im vorläufigen Insolvenzverfahren normal weiter. Alle Aufträge werden wie geplant und in der gewohnten Qualität ausgeführt.“

Borscheid + Wenig hat nach eigenen Angaben zuletzt einen Jahresumsatz von rund 33 Millionen Euro erwirtschaftet und gehört mit über 300 Mitarbeitern zu den großen Arbeitgebern in der Region Augsburg.