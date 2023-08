Unfall auf der B300: Rechts geblinkt, doch nach links gefahren

Zwischen Diedorf und Gessertshausen sind auf der B300 zwei Autos zusammen gestoßen.

Ein nicht rechtzeitig gewechseltes Blinklicht hat am Mittwoch zu einem Unfall auf der B300 bei Diedorf geführt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 60-jährige Autofahrerin um 12.20 Uhr zwischen Gessertshausen und Diedorf unterwegs. Kurz vor der ersten Abzweigung in Richtung Anhausen betätigte die Frau laut Polizei den rechten Blinker, um Richtung Anhausen abzubiegen. Doch in diesem Moment entdeckte sie ihren Ehemann auf dem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Autofahrerin wollte nun nach links auf den Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines 38-jährigen Mannes, der an dem rechts blinkenden Fahrzeug links vorbei wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (kar)