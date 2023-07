Drei Tote durch Schüsse in Langweid: Tatverdächtiger besaß mehrere Waffen

Ein Mann hat am Freitagabend in Langweid fünf Menschen niedergeschossen und dabei drei Nachbarn getötet. Er besaß als Sportschütze mehrere Waffen.

Schreckliche Szenen haben sich am Freitagabend in Langweid (Kreis Augsburg) abgespielt. Dort schoss ein Mann auf fünf Menschen und tötete dabei drei Nachbarn. Die Polizei fasste den mutmaßlichen Täter unmittelbar danach. Der Tat ging offenbar ein Nachbarschaftsstreit voraus. Nach ersten Angaben der Ermittler wurde die Polizei gegen 19.20 Uhr alarmiert. Der 64-Jährige hatte demnach zunächst in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße drei Menschen erschossen. Danach begab er sich in eine weitere Wohnung in einem mehrere hundert Meter entfernten Mehrfamilienhaus in der Hochvogelstraße und schoss dort zwei Personen nieder - diese überlebten.

12 Bilder Mann erschießt in Langweid drei Menschen: Bilder des Polizeieinsatzes Foto: Marcus Merk

Einsatzkräfte rückten in großer Zahl nach Langweid aus, Hubschrauber kreisten, Rettungskräfte und Kriseninterventionsteams eilten an den Ort des Geschehens. Noch in der Nacht nahm die Kripo ihre Ermittlungen auf und vernahm Zeugen des Geschehens – unter anderem Bewohner des Hauses, in dem die tödlichen Schüsse fielen.

Schüsse in Langweid: Mutmaßlicher Täter wurde von der Polizei gefasst

Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei "im Umfeld" gefasst. Polizisten hielten ihn demnach in seinem Auto auf. Er ließ sich dann den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen. Anwohner berichten unserer Redaktion, auf einem Firmengrundstück im Langweider Ortsteil Foret - knapp 1,5 Kilometer von zweiten Tatort entfernt - sei ein Mann von Polizisten festgenommen worden. Es sei ein größeres Polizeiaufgebot vor Ort gewesen. Fotos, die im Netz kursieren, zeigen einen am Boden liegenden Mann. Die Polizei bestätigte inzwischen den Festnahmeort.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Ein 64-jähriger Mann steht unter dringendem Tatverdacht, drei seiner Nachbarn in Langweid durch Schüsse getötet und zwei weitere Menschen verletzt zu haben. Video: Ida König

Polizeisprecher Markus Trieb zufolge handelt es sich beim Schützen um einen 64-jährigen Deutschen. Er wohnt in dem Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen in der Schubertstraße, in dem auch die tödlichen Schüsse fielen. Verwandt mit den Opfern sei er nicht. Der Clinch mit den Nachbarn soll schon seit einiger Zeit bestanden haben. Anzeichen für einen Amoklauf sieht die Polizei daher nicht, da der mutmaßliche Täter offenbar nicht wahllos auf Menschen geschossen hat. Der Verdächtige befindet sich seit seiner Festnahme in Polizeigewahrsam und soll voraussichtlich am Samstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Laut Polizei ist bislang bekannt, "dass der Mann offenbar als Sportschütze mehrere unterschiedliche Waffen und auch eine waffenrechtliche Erlaubnis besaß." Ob es sich dabei auch um Langwaffen, also Gewehre, gehandelt hat, blieb zunächst offen. Im Auto des Mannes befanden sich laut Polizei zwei Kurzwaffen, Einsatzkräfte stellten in der Nacht auch die in der Wohnung des Mannes befindlichen Waffen sicher.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Drei Tote nach Schüssen in Langweid: Täter feuerte auch durch die Wohnungstür

Die Todesopfer sind zwei Frauen im Alter von 72 beziehungsweise 49 Jahren sowie ein 52-jähriger Mann. Bei den beiden jüngeren Opfern soll es sich um ein Paar handeln. In der Wohnung in der Hochvogelstraße wurden eine 32-jährige Frau und ein 44 Jahre alter Mann - den Angaben zufolge ebenfalls ein Paar - durch die Schüsse schwer verletzt. Diese sind nach Angaben der Polizei in stabilem Zustand und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zu den beiden schwer verletzten Personen bestand nach Polizeiangaben ebenfalls eine Vorbeziehung. Vor Ort war die Rede davon, dass der Täter in dem Haus in der Schubertstraße auch durch eine Wohnungstür gefeuert haben soll. Inzwischen bestätigte die Polizei unserer Redaktion, dass die 72-jährige Frau durch die Tür erschossen worden sei. Auch in dem zweiten Haus schoss der Mann offenbar durch die Wohnungstür.

In und um die beiden Tatorte suchte ein großes Polizeiaufgebot nach Spuren. Die Arbeit der Ermittler an den Tatorten dauerte am Freitagabend bis spät in die Nacht an. Auf den Straßen herrschte derweil gespenstische Stille. Sie waren so gut wie menschenleer.

13 Bilder Ein Ort unter Schock: Langweid am Tag nach der Bluttat mit drei Toten Foto: Marcus Merk

Langweid selbst ist ein eher ruhiger Ort im Norden von Augsburg. Die Gemeinde an der Bundesstraße 2 hat einen Bahnanschluss und knapp 9000 Einwohner. In den vergangenen Jahren ist sie rasch gewachsen. Von einem „schrecklichen und unglaublichen Ereignis“, dem schlimmsten Gewaltverbrechen zumindest seit Beginn seiner Amtszeit, spricht Landrat Martin Sailer. „Wir bieten mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, jede Hilfe an“, so der Landrat weiter. Er wisse jedoch, dass die Angehörigen seit Freitagabend vom Kriseninterventionsteam und der Polizei betreut würden und sich sicher zunächst untereinander Halt und Stütze geben würden. Die Familien bräuchten nun sicher zunächst Ruhe, sagt er.

Reaktion auf die Tat in Langweid: Landrat Martin Sailer warnt vor voreiligen Schlüssen

Das Landratsamt ist dafür zuständig, die Auflagen für die Schützenvereine zu überprüfen und Waffenerlaubnisse zu vergeben. Ein Sportschütze benötigt nicht unbedingt einen Waffenschein. Er darf seine Sportgeräte sicher zuhause aufbewahren, aber nur im Schützenheim schießen. Wer einen Waffenschein anfordert, etwa als Jäger, wird zunächst von der Verwaltung auf seine Eignung überprüft. „Die Überprüfungen finden statt. Aber wenn jemand so ausrastet, dann hilft auch die vorherige Überprüfung nichts“, sagt Martin Sailer. Sportschützen unter Generalverdacht zu stellen oder vorschnell zu fordern, die Waffen der Sportschützen nur noch in Vereinsheimen aufbewahren zu dürfen, seien jetzt fehl am Platz. „Dazu wissen wir auch noch zu wenig über die Hintergründe“, sagt der Landrat. Nun müsse man abwägen und die Dinge sauber abarbeiten. „Aber im Moment überwiegt zunächst die Bestürzung.“