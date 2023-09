Mann wird bei Streit durch Messerstich schwer verletzt

Ein Streit artete vor einer Kneipe in Emersacker aus. Die Auseinandersetzung endete mit einem Messerstich. Nun sucht die Polizei Zeugenhinweise.

Zu einer Körperverletzung mit mehreren Beteiligten kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Emersacker. Dabei mussten drei Polizeistreifen aus den Polizeiinspektionen Zusmarshausen und Dillingen ausrücken. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen spielte sich das Geschehen wie folgt ab, so die Polizei.

Gegen 23 Uhr hielt sich eine Personengruppe vor einer Kneipe in der Weldener Straße in Emersacker auf. Zwischen einem 21-jährigen und einem 22-jährigen Mann kam es vor dem Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 21-Jährige soll dem 22-Jährigen unvermittelt in dessen Gesicht geschlagen haben und flüchtete sofort vom Tatort. Circa zehn Minuten später kam der 21-Jährige in Begleitung seines 15-jährigen Bruders zurück.

Aggressive Grundstimmung vor Kneipe in Emersacker

Mit der immer noch vor der Kneipe wartenden Personengruppe soll es dann zu einem Handgemenge gekommen sein. Dabei soll ein 69-jähriger Mann von den Brüdern geschlagen worden sein. Während des Handgemenges soll der 15-Jährige laut Zeugenaussagen plötzlich ein Messer gezogen und einem 37-jährigen Mann einen Messerstich versetzt haben. Der Mann wurde am rechten Oberschenkel durch einen circa zwei Zentimeter tiefen Stich schwer verletzt und musste im Universitätsklinikum Augsburg behandelt werden.

Ein Messer wurde später von den eingesetzten Beamten sichergestellt. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelte, müssen die Ermittlungen, die derzeit noch laufen und von der Polizeiinspektion Zusmarshausen geführt werden, ergeben. Die beiden Brüder wurden nach Aufnahme des Sachverhalts ihren Eltern übergeben. Die Beteiligten waren bis auf den 15-jährigen alle alkoholisiert. Auffällig war nach Angaben der eingesetzten Polizeibeamten die aggressive Grundstimmung der Personen vor Ort, die den Beamten die Ermittlungstätigkeit erschwerte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.