SV Cosmos Aystetten kehrt an die Spitze zurück

Mit einem 2:0-Sieg beim FC Wiggensbach übernehmen die Wurm-Schützlinge wieder die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd.

Der FC Bayern München ist in Madrid dramatisch auf dem Weg ins Champions League-Finale gescheitert, ein paar Stunden vorher hat der SV Cosmos Aystetten wieder den Weg in die Landesliga eingeschlagen. Mit einem 2:0-Sieg im Nachholspiel beim FC Wiggensbach kehrten die Wurm-Schützlinge an die Tabellenspitze der Bezirksliga Süd zurück.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Kapitän Fabian Krug seine Farben in Führung (45.+1). Marcel Burda erhöhte in der 64. Minute auf 0:2. Danach ließ sich der Spitzenreiter die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

In der Kreisliga Augsburg trennten sich der TSV Zusmarshausen und der TSV Welden mit einem 1:1-Unentschieden. Die Führung der Platzherren durch Lukas Drechsler (45.) glich Michal Durica in der 50. Minute aus. Da die SpVgg Lagerlechfeld gleichzeitig beim FC Kleinaitingen mit 5:1 gewann, bezrägt der Abstand auf den Relegationspatz jetzt fünf Punkte.