Gessertshausen

vor 33 Min.

Gymnasiallehrer will Bürgermeister in Gessertshausen werden

Michael Weh wurde als Bürgermeisterkandidat für die Wahl im September in Gessertshausen nominiert.

Plus Nun steht der erste Kandidat offiziell fest: Für Grüne, SPD, Freie Wähler und ÖDP tritt Michael Weh bei den Bürgermeisterwahlen in Gessertshausen an.

Von Josefine Wunderwald

Die Sportgaststätte Gessertshausen ist an diesem Abend prall gefüllt: Vertreter von SPD, ÖDP, Freien Wählern und Bündnis 90/Die Grünen sind zusammengekommen. Die Vertreter der Parteien stellen Michael Weh von der SPD, Studienrat am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß, offiziell als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Herbst in der Gemeinde auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen