Hallenfußball

vor 16 Min.

Immer wieder der TSV Bobingen

Plus Der Rekordmeister und Titelverteidiger ist in der Halle eine Macht und hat bei der 40. Augsburg Landkreismeisterschaft auch das Glück des Tüchtigen.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

"Ist doch langweilig, wenn immer die gleiche Mannschaft gewinnt." Die halbe Nation stöhnt und rollt mit den Augen, wenn Jahr für Jahr - mittlerweile zum zehnten Mal in Folge - der FC Bayern München in Deutschland die Meisterschale überreicht bekommt. Ähnliches Grummeln könnte man im Landkreis Augsburg vermuten, denn dort sicherte bei der 40. Landkreismeisterschaft im Hallenfußball zum 14. Mal die gleiche Mannschaft den Titel. Wie vor der Pandemie heißt der Sieger auch nach zweijähriger Corona-Zwangspause TSV Bobingen. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd bezwang im Finale vor 220 Zuschauern in der Fischacher Staudenlandhalle den FC Horgau aus der Bezirksliga Nord mit 3:1 und hatte dabei das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. 23 Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene schien Philip Meitinger den Ball zum 2:2 ins Tor gestochert zu haben, doch nach der Rettungsaktion von Adrian Schlotterer hatte ein Viertel des Spielgerätes die Torlinie noch nicht überschritten, war also nicht im vollen Umfang hinter der Linie. Im Gegenzug verwandelte dann Hüseyin Tomakin einen Siebenmeter zur endgültigen Entscheidung.

