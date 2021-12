Abgesagt, verschoben, begrenzt: Die Kulturbranche steht unter Druck

Plus Die Corona-Regeln zum Besuch im Theater, eines Konzerts oder anderen Veranstaltungen wurden verschärft. Das macht den Kulturschaffenden im Kreis Augsburg zu schaffen.

Die Pandemie macht Veranstaltern, Künstlern und Besuchern erneut einen Strich durch die Rechnung. Stephanie Nawarra vom Kulturbüro Stadtbergen sagt: „Es gibt seit Corona null Planungssicherheit. Dafür haben wir eine Verschiebungssicherheit." Bis auf die „Rauhnacht“ mit Stefan Leonhardsberger, die rein vom Programm nur in den Januar passt, wurde in Stadtbergen bisher nichts abgesagt. „Wir haben jetzt angefangen alles zu verschieben“, sagt Nawarra. Doch wann Veranstaltungen wieder stattfinden können, ist unklar.