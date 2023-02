Bahn-Chaos: Wie geht es weiter mit dem Nahverkehr im Augsburger Land?

Plus Landrat Sailer schimpft über "inakzeptable Fahrtzeiten" und fordert mehr Geld von Bund und Land. Gleichzeitig will der Verkehrsverbund AVV sein Angebot ausbauen. Wie passt das zusammen?

Zu wenig Personal für Busse und Bahnen, Baustellenchaos auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth: Der Augsburger Landrat und Aufsichtsratsvorsitzendes des Verkehrsverbundes AVV, Martin Sailer, hat Verständnis für Abokunden, die angesichts der Umstände ihr Geld zurückwollen. "Es kann nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger, die auf den ÖPNV angewiesen sind, nun über Monate hinweg inakzeptable Fahrtzeiten erdulden müssen", sagte Sailer gegenüber unserer Redaktion.