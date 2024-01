Das Dach des Gymnasiums Diedorf ist nicht mehr dicht

Die Schule ist erst neun Jahre alt, nun muss das Dach saniert werden. Das Landratsamt hat sich mit Beweisen ans Landgericht Augsburg gewandt.

Das Gewitter an einem Samstagnachmittag im August 2023 hat den Gebäuden im Besitz des Landkreises Augsburg stärker zugesetzt als zunächst gedacht. War zunächst von Schäden in Höhe von rund einer Million Euro ausgegangen worden, belaufen sich die Sanierungskosten jetzt auf eine Summe zwischen zwei und drei Millionen Euro, so Landrat Martin Sailer auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die gute Nachricht: Fast die gesamten Kosten werden von der Versicherung des Landkreises übernommen. Das hofft das Landratsamt auch in einem anderen Fall.

In ihrem Bericht über die erledigten Arbeiten im Bereich des Hochbaus im Jahr 2023 war Fachbereichsleiterin Karin Hesse, vorwiegend auf die Schäden an der Christopherusschule in Königsbrunn eingegangen. Dort wurden unter anderem flächendeckend die alten Faserzementschindeln zerstört, die jetzt durch eine Trapezblechdeckung ersetzt wurden. Mit einem weiteren möglichen Versicherungsschaden an einer Schule werden sich die Bau- und Rechtsabteilung im Landratsamt in den kommenden Monaten beschäftigten müssen. Es geht um das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf.

Die Dachsanierung in Diedorf könnte 3,8 Millionen Euro kosten

Dort ist es aufgrund von Undichtigkeiten in der Dachabdichtung zu einem Feuchtigkeitsschaden gekommen. Der Landkreis hatte das Schmuttertal-Gymnasium in einem besonderen, wissenschaftlich begleiteten Projekt als Modell für Schulen in Holzbauweise errichtet, 2015 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen. Das Gebäude im Plus-Energiestandard hatte viele Preise erhalten, unter anderem den Deutschen Architekturpreis 2017. Dass auch in solch einem außergewöhnlichen Bau nicht alles perfekt klappt, weiß die Schulfamilie seit Langem: Oft ist es in den Klassenzimmern im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt.

Der Feuchtigkeitsschaden hat nun eine ganz andere Dimension über das Wohlfühlklima hinaus. Im Haushaltsentwurf für 2024 hat der Landkreis 3,8 Millionen Euro für die Dachsanierung eingeplant, denn die Arbeiten müssen baldmöglichst ausgeführt werden. Zur Verjährungshemmung und Beweissicherung wurde ein selbstständiges Beweisverfahren vor dem Landgericht Augsburg eingeleitet, heißt es aus der Presseabteilung des Landratsamts. Die sachverständige Begutachtung ist allerdings bislang nicht abgeschlossen. Erst anschließend können die Arbeiten in vollem Umfang beginnen. Im besten Fall für den Landkreis werden am Ende die Kosten für die Sanierung ebenfalls von einer Versicherung übernommen.

Paul-Klee-Gymnasium soll im Februar fertig werden

Zurück zu den erledigten Baumaßnahmen 2023. An vorderster Stelle steht da das neue Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen. Momentan laufen dort nur noch Restarbeiten, im Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Ab Juni wird dann, so der Plan, im neuen Schulgebäude unterrichtet. Großen Raum nahmen auch die Arbeiten am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß ein. Dort hatte es Verzögerungen beim Abriss der Sporthalle gegeben, in deren Dämmung sich der giftige Stoff Asbest befand. Anders als geplant konnte dort von der Baufirma das Dach im Rohbau nicht mehr vor dem ersten Wintereinbruch abgedichtet werden, so Karin Hesse. Mögliche Folgen sind noch offen.

Der Bauausschuss des Landkreises befasst sich aktuell mit den Vorhaben, die im Jahr 2024 abgearbeitet werden sollen. Bislang gibt es im Baubereich noch ein Defizit im Haushalt von 9,2 Millionen Euro. Ein Projekt, das deshalb möglicherweise verschoben werden soll, sind neue Türen für die Realschule Neusäß. Die jetzigen schließen jedoch schon nicht mehr richtig. Für neue sind 2,2 Millionen Euro angesetzt.