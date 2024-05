Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Die Zahl der Personen mit einer Herkunft, einer Heimat und zwei Pässen wächst

Plus Die Einbürgerung soll erleichtert werden. Menschen aus dem Landkreis Augsburg erzählen von ihrer Erfahrung und ihrem Verhältnis mit der doppelten Staatsbürgerschaft.

Von Diana Dontsul

25 Jahre ist es her, am 7. Mai 1999 wurde die doppelte Staatsangehörigkeit in Deutschland verabschiedet. Dieses Jahr soll das Gesetz reformiert und die Einbürgerung erleichtert werden. „Wir brauchen das Gesetz, weil es unserem Land nutzt“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Die Reform solle die Wirtschaft stärken und mit dem Fachkräftemangel helfen. Laut dem Landratsamt Augsburg hat die Anzahl an Personen, die die doppelte Staatsbürgerschaft annahmen, in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Einer dieser Personen ist Arvids Rekis. Er war ein Profi-Eishockeyspieler und spielte unter anderem für den AEV und die lettische Nationalmannschaft.

In Deutschland lebt er seit acht Jahren. Dort lernte er auch seine Frau kennen. Nachdem seine Kinder hier geboren wurden, entschied er sich 2014 die doppelte Staatsangehörigkeit anzunehmen. Laut ihm gebe ihm dies weder Vor- noch Nachteile, aber die Mehrstaatigkeit fand er in seiner Situation am logischsten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen