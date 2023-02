Landkreis Augsburg

Eine Stunde Bus statt 15 Minuten Zug: Wer tut sich das an?

Plus Zwischen Meitingen und Augsburg fahren kaum noch Züge, viele steigen aufs Auto um. Wie geht es denen, die auf den Bus angewiesen sind? Wir sind mitgefahren.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Es dämmert, als um Viertel nach sieben der Bus am Bahnhof in Meitingen vorfährt. Die Temperaturen liegen an diesem Donnerstagmorgen um den Gefrierpunkt, im Bus ist es angenehm warm. Das Ziel: Augsburg Hauptbahnhof. Züge fahren auf dieser Strecke nämlich so gut wie keine mehr. Nicht nur heute, sondern die nächsten vier Wochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

