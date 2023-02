Immer wieder Zugausfälle: Pendlerin aus Meitingen ist "tierisch genervt"

Plus Zwischen Augsburg und Donauwörth fallen wegen Bauarbeiten immer wieder Züge aus. Eine Pendlerin steigt aufs Auto um und kritisiert mangelnde Informationen.

Schon wieder, dachte sich Christine Liepert, als sie von den Zugausfällen zwischen Augsburg und Donauwörth in den kommenden Wochen und Monaten erfuhr. Die Deutsche Bahn erneuert Oberleitungen und arbeitet an Bahnsteigen, betroffen sind Meitingen, Westendorf und Langweid. Fahrgäste müssen wohl bis Jahresende immer wieder mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.