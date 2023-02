Freie Wähler kritisieren verschobene Schulerweiterungen

Sorgen um die finanzielle Lage des Landkreises Augsburg machen sich die Freien Wähler. Was beim Neujahrsempfang prominente Redner sagten.

Die Freien Wähler im Landkreis Augsburg sind in das Wahljahr 2023 gestartet. Zum Neujahrsempfang im Augsburger Landratsamt kamen so viele Besucher wie noch nie. Die Festreden hielten in diesem Jahr Bayerns Kultusminister Michael Piazolo und Hans-Peter Zobl, der Technische Geschäftsführer (CTO) des Augsburger Unternehmens Kuka Systems.

Fraktionschefin Melanie Schappin kritisierte, dass im Landkreis Augsburg dringend notwendige Schulerweiterungen, wie etwa in den Realschulen Dinkelscherben und Schwabmünchen, weiter verschoben werden müssten, obwohl die Einnahmensituation des Landkreises noch nie so gut wie 2023 gewesen sei.

Kulturminister sieht hohen Bildungsstand in Bayern

Kultusminister Michael Piazolo betonte, dass Bayerns Bildung bedeutend besser sei als mancher öffentliche Unkenruf. "Bayern ist zweifellos das Bildungsland schlechthin in Deutschland. Wir vergleichen uns nicht mit Bremen oder Berlin, sondern wollen auf Augenhöhe mit Schanghai, New York oder dem Silicon Valley sein." Anders als manche meinten, habe man heute auch mehr Lehrer pro Schüler als jemals zuvor. Gerade bei der häufig kritisierten Digitalisierung des Bildungssystems sei dabei, befördert durch die Pandemie, ein echter "Quantensprung" gelungen.

Der Technische Geschäftsführer der KUKA Systems, Hans-Peter Zobl, plädierte dafür, die Chancen der Digitalisierung für die Region zu erkennen und zu nutzen. Die Frage laute nicht, ob, sondern wie mit modernen Technologien besser gearbeitet werden könne. Flankiert werden müsse diese Entwicklung von bester Bildung und Ausbildung für die zukünftigen Mitarbeitenden, deren Expertise und Engagement die Grundlage für Produktivität sind.

Krieg und Pandemie haben Gesellschaft ernüchtert

Landtagsabgeordneter Fabian Mehring sagte, nach Jahrzehnten, in denen Frieden, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit selbstverständlich geworden seien, hätten die Pandemie und der Krieg in der Ukraine vor Augen geführt, dass man jeden Tag aufs Neue für unsere Art zu leben eintreten müsse. Die politische Landschaft in Deutschland sieht er in einer "Systemkonkurrenz" zwischen der Ampel in Berlin und der Bayernkoalition im Freistaat.

Johann Häusler, stellvertretender Vorsitzender der FW-Landtagsfraktion, schlug einen historischen Bogen zu 50 Jahren Landkreis Augsburg. Als größte Errungenschaft bezeichnete Häusler die Überführung des Klinikums Augsburg in die Trägerschaft des Freistaats Bayern – mit der damit verbundenen Errichtung der medizinischen Fakultät der Universität Augsburg.

Die stellvertretende Kreistagsfraktionsvorsitzende Claudia Schuster meinte, Herausforderungen seien nicht nur Krise, sondern auch Chance. "Und die wollen wir Freien Wähler gemeinsam mit den Menschen in unserer Heimat ergreifen." (AZ)