Kinder ab fünf Jahren können im Kreis Augsburg die Corona-Impfung bekommen

Plus Ab dem Wochenende gibt es die Spritze gegen Corona im Landkreis Augsburg auch für Fünf- bis Elfjährige. Die meisten Impfungen sind aktuell Booster.

Am Samstag geht es los: 4900 Biontech-Impfdosen für Kinder haben die Impfzentren in Bobingen und Gablingen auf Lager. Ab Samstag gibt es dort die Spritze gegen Corona auch für Fünf- bis Elfjährige. Landrat Martin Sailer ( CSU) sagt: "Aufgrund der hohen Nachfrage nach Auffrischimpfungen sind vor Weihnachten bereits die meisten Termine ausgebucht. Da wir die Impfungen unserer Kleinsten bewusst vom regulären Impfbetrieb trennen möchten, um uns hier ausreichend Zeit für die Beratung der Eltern nehmen zu können, werden wir zu bestimmten Zeiten ausschließlich Impfungen für Kinder anbieten." Zwei dieser Sonderimpftage gibt es noch heuer.