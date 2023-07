Die Sparkassen-Fusion beginnt sich schon zu rechnen

Plus Die neue Sparkasse Schwaben-Bodensee steht gut da. Das betont ihr Vorstandsvorsitzender im Augsburger Kreistag. Was das für die Kontogebühren bedeutet.

Eineinhalb Jahre nach der Fusion der Kreissparkasse Augsburg mit der Sparkasse Memmingen – Lindau – Mindelheim zur Sparkasse Schwaben – Bodensee hat der Vorstandsvorsitzende Thomads Munding im Kreistag des Kreises Augsburg Rede und Antwort gestanden über die Entwicklung des Geldinstituts. Kritik schlug dem Bankmanager dabei nicht entgegen. Im Gegenteil: "Das war die richtige Entscheidung", sagte Landrat Martin Sailer über die Bankenehe, die der Kreistag damals einstimmig befürwortet hatte.

Entstanden ist Bayerns fünftgrößte Sparkasse, und die geriet gleich im Gründungsjahr in eine turbulente Zeit. Infolge der Inflation gingen die Zinsen steil nach oben. Die Zeit des billigen Geldes und des damit befeuerten Immobilienbooms ging spätestens Mitte 2022 jäh zu Ende. Das Geschäft mit den Baufinanzierungen brach ein, und Banken wie die Sparkasse stehen vor einem schwierigen Spagat.