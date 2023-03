Region Augsburg

14:41 Uhr

Tempolimit an der Autobahn A8: Verkehrsminister sagt Nein

Plus Städte und Gemeinden an der Autobahn hatten Tempo 120 gefordert. Doch nun kommt aus Berlin die Absage. Stattdessen werden im Frühjahr fünf neue LED-Anlagen aufgestellt.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Ein generelles Tempolimit auf der A8 ist erst einmal vom Tisch. Das hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr in einem Schreiben deutlich gemacht. Neun Bürgermeister von Städten und Gemeinden entlang der Autobahn von Günzburg bis nach Adelzhausen hatten in einer gemeinsamen Resolution ein Tempolimit für die A8 gefordert. Das wird es so nicht geben. Auch ein zweites Schreiben an das Ministerium hat daran nichts mehr ändern können. Stattdessen sollen noch in diesem Frühjahr fünf weitere LED-Anzeigen an der Autobahn zwischen Leipheim und Adelsried aufgestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen