Wo die Abwasserdaten zur Corona-Lage im Landkreis Augsburg zu finden sind

Weil Corona an Bedeutung verloren hat, stellt der Landkreis die Veröffentlichung der Daten auf seiner Webseite ein. Anderswo sind sie aber noch zu finden.

Wer sich mit Corona infiziert, weiß es das oft nicht mehr. Tests werden im öffentlichen Leben nicht mehr benötigt. Und auch in der öffentlichen Wahrnehmung hat das weiterhin potenziell gefährliche Virus an Bedeutung verloren. Ein Indikator dafür, wie viele Menschen aktuell mit Corona infiziert sind, ist das sogenannte Abwasser-Monitoring. Dabei wird untersucht, wie viele Coronaviren sich im Abwasser befinden. Bislang veröffentlichte das Landratsamt die Auswertung der Proben in Stadtbergen und Königsbrunn auf seiner Webseite. Das ändert sich nun.

Abwasser-Dashboard auf Webseite des Landkreises eingestellt

Zum Ende des Monats März wird das COVID-19-Abwasser-Dashboard auf der Internetseite des Landkreises Augsburg eingestellt. Das teilt das Landratsamt mit. Auf dem Dashboard waren im vergangenen Jahr Abwasserwerte der Stadt Königsbrunn und von Teilen der Stadt Stadtbergen veröffentlicht worden, die objektiv das aktuelle Infektionsgeschehen abgebildet haben und als zusätzliche Informationsquelle für die Bevölkerung zu verstehen waren. „Da COVID-19 in der öffentlichen Wahrnehmung doch deutlich an Bedeutung verloren hat und es inzwischen unter www.bay-voc.lmu.de/abwassermonitoring ein bayernweites Dashboard gibt, in welchem auch die Werte aus Königsbrunn und Stadtbergen abgebildet sind, haben wir uns dazu entschlossen, unsere Lizenz nicht weiter zu verlängern“, erklärt Landrat Martin Sailer.

Auf der bayernweiten Webseite werden die Daten also weiterhin veröffentlicht. Ein Blick in die Statistik aus Stadtbergen zeigt, dass die Anzahl an Coronainfizierten derzeit tendenziell sinkt. Momentan stecken sich in etwa so viele Menschen mit Corona an, wie im vergangenen Sommer. Deutlich höher war die Anzahl der Infizierten in den Wintermonaten November, Dezember und Januar.

Was die Daten aus der Abwasser-Untersuchung aussagen

Inzidenzen lassen sich an den Werten des Abwassers zwar nicht ablesen, dafür aber der Verlauf des Infektionsgeschehens. Studien haben bestätigt, dass mit Corona infizierte Personen das Virus im Stuhl ausscheiden. Dabei kann das Abwasser auch als eine Art Frühwarnsystem für die nächste Infektionswelle fungieren. Denn in den Daten sieht man den Anstieg der Viruslast stets ein paar Tage, bevor die Inzidenzen ansteigen. Die Viren befinden sich bereits im Organismus, bevor der Mensch die ersten Symptome verspürt.

