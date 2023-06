B2 bei Stettenhofen wird gesperrt wegen Fahrbahnerneuerung

Das Staatliche Bauamt Augsburg erneuert ab dem 12. Juni die Fahrbahn der Ortsumfahrung Stettenhofen. Worauf sich die Autofahrer dort einstellen müssen.

Auf Behinderungen gefasst machen müssen sich in den nächsten Wochen die vielen Hundert Autofahrer, die täglich auf der B2 im Norden des Landkreises Augsburg unterwegs sind: Die Bundesstraße 2 erhält im Bereich zwischen den Anschlussstellen Stettenhofen und Langweid ab Montag, 12. Juni, einen neuen Fahrbahnbelag. Das geht nicht ohne Sperrungen ab.

Die knapp fünf Kilometer lange und 22 Millionen Euro teure Stettenhofer Umfahrung feiert heuer einen runden Geburtstag. Sie wurde im Sommer 2003 eröffnet und setzte den täglichen kilometerlangen Staus, die sich durch Stettenhofen zogen, ein Ende. Zur Zeit der Eröffnung waren dort täglich 26.000 Fahrzeuge unterwegs. Der Schwerlastanteil lag dabei bei 75 bis 80 Prozent. Die Verlängerung nach Norden mit der Umfahrung Langweid und schließlich auch Meitingens kamen im folgenden Jahrzehnt. Weil sich in den letzten zwei Jahrzehnten allgemein der Verkehr vervielfacht hat, sind heute auch wesentlich mehr Autos dort unterwegs als ursprünglich prognostiziert. Die vielen Hunderttausende Fahrzeuge, die in den vergangenen Jahren auf der B2 unterwegs waren und bis heute dort fahren, haben ihre Spuren auf der Straße hinterlassen. Eine Sanierung ist daher laut Staatlichem Bauamt Augsburg erforderlich.

Die Anschlussstelle Langweid ist nur eingeschränkt befahrbar

Das geschieht nun ab dem 12. Juni: Als Erstes werden nach Angaben des Staatlichen Bauamts Augsburg hierfür zwei bestehende Mittelstreifenüberfahrten vor und nach dem Bauabschnitt geöffnet und die Verkehrssicherung eingerichtet. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten jeweils auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen geführt. Dadurch und um Schleichverkehr zu vermeiden, ist die Anschlussstelle Langweid in der gesamten Sperrzeit nur eingeschränkt befahrbar.

Gestartet wird mit den Arbeiten auf der Westfahrbahn. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten an der Fahrbahn dann immer in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen erfolgen, während welcher üblicherweise deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs sind.

Die Decke bei Stettenhofen wird angefräst und erneuert

In diesen Zeiten wird die Decke des drei Kilometer langen Straßenabschnitts zunächst angefräst und dann mit einer zwei Zentimeter dicken neuen Deckschicht versehen. Dadurch werden die Gesamteinbaustärke erhöht sowie Kosten und Bauzeit verringert. Die sogenannte "Dünne Schicht im Heißeinbau auf Versiegelung (DSH-V)" weist anschließend zudem eine bessere Lärmdämpfung auf als der bisherige Splittmastixasphalt (SMA).

Im Zuge der Hauptarbeiten werden zusätzlich zur Fahrbahnerneuerung auch bestehende Schadstellen an der Fahrbahn, den Pflasterrinnen, den Banketten, der Ausstattung und der Randbereiche saniert sowie eine neue Markierung aufgebracht. Sollte die Witterung mitspielen, werden die Hauptarbeiten voraussichtlich am Sonntag, 25. Juni, enden. Bis zum Freitag, 30. Juni, werden in Nachtarbeit anschließend noch die Schutzplanken an den Mittelstreifenüberfahrten wieder montiert.