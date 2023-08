Mutmaßlicher Dreifachmörder wurde nie zu Hause von Waffenbehörde kontrolliert

Naja, wenn Schusswaffen, die über ein Luftgewehr oder eine Luftpistole hinausgehen, den Sportschützen verwehrt bleiben sollten, dann kann man ja gleich 95% der Schießsportdisziplinen abschaffen. Und selbst damit lässt sich Schaden anrichten, wenn es gezielt eingesetzt wird.

Die Lagerung von Waffen in einem Schützenheim ist vielleicht auf den ersten Blick eine gute Idee, auf den zweiten (und weitere) aber leider nicht mehr. Da kann ich nur jedem, der für diesen Ansatz plädiert, einen kurzen Ausflug zur Schießstätte empfehlen. Diese Anlagen sind nämlich aufgrund deren Platzbedarf aber auch Lärmschutz üblicherweise nicht zentral, sondern irgendwo am Stadtrand platziert. Weiterhin ist ein Schützenheim kein Hochsicherheitstrakt, sondern im Grunde ein normales Gebäude, nur mit Schießbahnen inkl. deren Ausstattung. Sprich, es gibt dort keinen sicheren Ort, wo Waffen aufbewahrt werden können. Und jetzt nehmen wir einen Schützenverein mit, sagen wir mal, 100 Mitgliedern von denen jedes mindestens eine Schusswaffe (aber in der Regel mehrere) besitzt. Noch besser – eine Schießstätte können sich mehrere Schützenvereine teilen. D.h. man kommt realistisch auf 250 - 300 Sportschützen und mindestens doppelt so viele Schusswaffen. So, und jetzt packen wir die in einen Raum eines unbewachten Gebäudes, das sich an einem abgelegenen Ort befindet. Ich würde mal behaupten, spätestens dann hätten Sportschützen tatsächlich keine Waffen mehr…. dafür aber viele Kriminelle.

Um das Kind also nicht mit dem Bade auszukippen, erscheinen mir regelmäßige Kontrollen bei den Sportschützen als einzige sinnvolle Maßnahme. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Aufbewahrung von Waffen als auch Zuverlässigkeit der Person, vor allem aber, wenn Auffälligkeiten bekannt sind.

