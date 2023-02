Bahn-Bürgerinitiative aus Neusäß macht sich für die Autobahntrasse stark

Plus Die Initiative Bahnausbau2.1 distanziert sich von den Aussagen der Bürgerinitiative "Bischt". Den Mitgliedern geht es um die Interessen der Menschen an der Bestandsstrecke.

Die Bürgerinitiative Bahnausbau2.1 aus dem Bereich Neusäß macht auf sich aufmerksam: In einer Stellungnahme betonten die Mitglieder, vertreten von Sieglinde Winter, dass die Bürgerinitiative "Bischt" nicht die Interessen aller Bewohner im Landkreis Augsburg vertrete. Dieser Eindruck sei in dem Bericht über den derzeitigen Stand des geplanten Bahnausbaus zwischen Ulm und Augsburg erweckt worden.